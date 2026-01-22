هشام الحصري: اختياري نائباً لرئيس برلمانية مستقبل وطن أمانة غالية

أعرب النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الزراعة والرى بحزب مستقبل وطن، عن خالص اعتزازه وتقديره للثقة الغالية التي أولاها إياه حزب "مستقبل وطن" باختياره نائباً لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

ووجه "الحصري" في تصريحات له اليوم، الشكر والتقدير لقيادات الحزب، في مقدمتهم النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، مؤكداً أن هذا الاختيار يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة غالية يسعى من خلالها إلى تعزيز الأداء البرلماني للحزب، بما يلبي تطلعات الشعب المصري العظيم ويخدم قضايا الوطن في ظل هذه المرحلة الفارقة من عمر الدولة المصرية.

وشدد "الحصري" في تصريحاته، على أن المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات إقليمية ودولية، تستوجب أعلى درجات التكاتف وتضافر الجهود بين كافة المؤسسات والقوى السياسية، مشيراً إلى أن حزب "مستقبل وطن" سيظل دائماً في طليعة القوى الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية، والظهير السياسي القوي الذي يسعى لتحقيق الصالح العام ومساندة المواطن المصري.

وجدد النائب هشام الحصري العهد على الاستمرار في دعم الرؤية الطموحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن البرلمان وهيئاته البرلمانية شريك أصيل في استكمال خطوات بناء "الجمهورية الجديدة" ومصر الحديثة.

وأضاف: "إننا ماضون خلف القيادة السياسية الواعية في معركة البناء والتنمية، ومستمرون في صياغة التشريعات والسياسات التي تضمن للأجيال القادمة حياة كريمة ومستقبلاً آمناً، رغم كافة التحديات".