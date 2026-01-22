رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: ترحيب مصر بالانضمام لمجلس السلام يعكس مكانتها الدولية ودورها في دعم الاستقرار

وصف النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ما تضمنه البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن ترحيب جمهورية مصر العربية بالدعوة الموجّهة للانضمام إلى مجلس السلام، بأنه يعكس بوضوح المكانة الإقليمية والدولية المرموقة التي تحظى بها الدولة المصرية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن هذه الدعوة تمثل تقديرًا دوليًا للدور المصري المتوازن والمسؤول في دعم قضايا الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال ركيزة أساسية لتحقيق السلام في محيطها الإقليمي والدولي، بفضل سياستها الخارجية الحكيمة ورؤيتها القائمة على الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأضاف النائب أحمد عصام، أن انضمام مصر إلى مجلس السلام يعزز من قدرتها على الإسهام الفاعل في صياغة سياسات دولية داعمة للأمن الجماعي، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في الدور الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إرساء دعائم السلام والاستقرار.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، على أن الدبلوماسية المصرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التوازن والاعتدال، وهو ما ينعكس إيجابًا على مكانة مصر ودورها المحوري في مختلف المحافل الدولية.