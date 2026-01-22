توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة البيطريين ومركز البحوث الزراعية

وقعت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم، وذلك بحضور الدكتور محمد الشاطبي؛ عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، والأستاذة الدكتورة إيناس عبد الرحمن، والأستاذة الدكتورة/ لمياء عطية مستشاري رئيس المركز للثروة الحيوانية.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار السعي لدفع هذه الجهات المختصة للحصول على اعتماد المجلس الصحي المصري، كخطوة تمهيدية لإقامة الدورات التدريبية المتخصصة التي تمنح نقاط ال (CPD).

كما يأتي أيضا في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية والنقابة العامة للأطباء البيطريين، سعياً لتطوير مهارات وقدرات الأطباء البيطريين من خلال برامج تدريبية متكاملة في كافة مجالات الطب البيطري.

ويهدف البروتوكول إلى توفير فرص تدريبية معتمدة للخريجين في مركز البحوث الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءتهم العملية والعلمية، إضافة إلى منح شهادات معتمدة للخريجين المشاركين في البرامج التدريبية المقدمة من المركز مما يعزز فرصهم في سوق العمل، وذلك بمجالات متنوعة.

ويشمل ذلك التدريب على أحدث التقنيات والبحوث في المجال الطبي والصحة العامة، والتدريب على سلامة وجودة الأغذية وطرق التحليل الحديثة، إلي جانب التدريب بالمجالات البيئية وصحة الإنسان، بما يشمل دراسات تأثير البيئة على الصحة وطرق الوقاية من الأمراض المرتبطة بها.

وأعرب النقيب العام الدكتور مجدي حسن، عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر مع مركز البحوث الزراعية، لتطوير مهارات الأطباء البيطريين، ومواكبة سوق العمل.