ديني

هل تفسد الصلاة إذا خرج ريح أثناء الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة
الصلاة
إيمان طلعت

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين من القاهرة، قال فيه إنه أثناء الصلاة أصابه مغص شديد وخرج منه ريح، ويريد أن يعرف هل يترك الصلاة ويعيد الوضوء أم يستمر في الصلاة.

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن من خرج منه ريح أثناء الصلاة يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويبدأ الصلاة من جديد، مستندًا إلى قول النبي ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

وأشار أمين الفتوى إلى أن مجرد الشعور بالمغص أو تحرك البطن لا يعني بالضرورة خروج الريح، فالنبي ﷺ بيّن للصحابة الكرام أن الشخص لا يترك الصلاة إلا إذا سمع صوتًا مؤكدًا أو وصلته رائحة، وذلك لكسر الوسواس الذي قد يمنع الكثير من أداء الصلاة بشكل صحيح.

وأضاف الشيخ محمد كمال أن هناك حالات خاصة لبعض الأشخاص الذين لا يستطيعون التحكم في خروج الريح، والفقهاء يسمونهم "أصحاب الأعذار"، حيث يُجزئهم الوضوء قبل الصلاة مباشرة بعد دخول الوقت، ويستمرون في الصلاة بنفس الوضوء حتى انتهاء الوقت، ثم يُعاد الوضوء للصلاة التالية، بينما الشخص الطبيعي يجب أن يتوضأ قبل كل صلاة ويصلي مباشرة بعد الوضوء.

