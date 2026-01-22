قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب الان
سعر الذهب الان
منار عبد العظيم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم لمتابعة استثماراتهم وإدخار مدخراتهم، لذلك يرصد صدي البلد في السطور التالية الأسعار بكافة الأعيرة.

سعر الذهب اليوم الخميس 22 يناير 2026

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 22 يناير 2026 بمنتصف تعاملات الصاغة المصرية، ليحافظ جرام الذهب عيار 21 على آخر ارتفاع سجله أمس متجاوزًا 6520 جنيهًا للبيع، دون احتساب سعرى الضريبة والمصنعية.

كما سجل سعر الذهب عيار 24 7451 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5588 جنيهًا، بينما وصل سعر جنيه الذهب إلى 52106 جنيهات، مع استمرار استقرار الأسعار وسط الطلب المحلي المعتدل.

 

هاني ميلاد: الذهب للادخار وحماية المال.. وليس للمضاربة اليومية

قال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن المستهلك الذكي يشتري الذهب حفاظًا على قيمة أمواله، مؤكدًا أن التعامل مع الذهب بطريقة سليمة هو السبيل الأمثل لحماية المدخرات من التضخم وتقلبات السوق.

وأضاف ميلاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، أن الصبر على الاستثمار في الذهب أفضل بكثير من المضاربة اليومية، مؤكدًا أن المضاربة اللحظية تحوّل عملية الادخار إلى حالة من القلق والتوتر النفسي المستمر.

مخاطر متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي

حذّر هاني ميلاد من الانسياق وراء متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي بهدف البيع السريع، موضحًا أن هذا السلوك يؤدي إلى فقدان الذهب لوظيفته الأساسية كملاذ آمن.


وأوضح أن التعامل مع الذهب بعقلية البورصة، عبر الشراء والبيع بناءً على تحركات يومية أو حتى ساعية، يعرض المستثمر لضغوط نفسية كبيرة في حال حدوث انخفاض مفاجئ في الأسعار، ويقلل من الاستفادة الفعلية من الاستثمار.

الزمن صديق المستثمر في الذهب

وأشار ميلاد إلى أن الذهب حتى مع الانخفاضات المؤقتة، سرعان ما يعاود الصعود على المدى الطويل، مما يمنح حائزيه شعورًا بالأمان والاستقرار.
وأكد أن الزمن عنصر أساسي في تحقيق المكاسب من الاستثمار في الذهب، وأن الصبر على المعدن النفيس هو الطريق الأمثل لتأمين الأموال بعيدًا عن القلق اللحظي.

