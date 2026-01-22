قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
اقتصاد

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر تصاعد سعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة المصرية بالتزامن مع اقتراب ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 22-1-2026.

صعود جديد

وارتفع سعر الذهب مقدار 25 جنيه جديدة في نهاية تعاملات مساء اليوم.

اسعار الذهب البوم

زيادة غير مسبوقة

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 365 جنيه منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى قبل قليل، منها زيادة جديدة قيمتها 50 جنيه على مدار تعاملات مساء اليوم.

آخر تحديث  لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 6500 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 7428 جنيه للبيع و 7457 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6500 جنيه للبيع و 6525 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5571 جنيه للبيع و 5592 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4333 جنيه للبيع و 4350 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 52 ألف جنيه و 52.2 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4905 دولار للبيع و 4906 دولار للشراء.

أسعار الذهب اليوم

الذهب في السوق المحلية

قال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن المستهلك الذكي يشتري الذهب حفاظًا على قيمة أمواله، مؤكدًا أن التعامل مع الذهب بطريقة سليمة هو السبيل الأمثل لحماية المدخرات من التضخم وتقلبات السوق.

وأضاف ميلاد، أن الصبر على الاستثمار في الذهب أفضل بكثير من المضاربة اليومية، مؤكدًا أن المضاربة اللحظية تحوّل عملية الادخار إلى حالة من القلق والتوتر النفسي المستمر.

حذّر هاني ميلاد من الانسياق وراء متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي بهدف البيع السريع، موضحًا أن هذا السلوك يؤدي إلى فقدان الذهب لوظيفته الأساسية كملاذ آمن.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

وأوضح أن التعامل مع الذهب بعقلية البورصة، عبر الشراء والبيع بناءً على تحركات يومية أو حتى ساعية، يعرض المستثمر لضغوط نفسية كبيرة في حال حدوث انخفاض مفاجئ في الأسعار، ويقلل من الاستفادة الفعلية من الاستثمار.

وأشار ميلاد إلى أن الذهب حتى مع الانخفاضات المؤقتة، سرعان ما يعاود الصعود على المدى الطويل، مما يمنح حائزيه شعورًا بالأمان والاستقرار.

وأكد أن الزمن عنصر أساسي في تحقيق المكاسب من الاستثمار في الذهب، وأن الصبر على المعدن النفيس هو الطريق الأمثل لتأمين الأموال بعيدًا عن القلق اللحظي.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب اخبار مصر مال واعمال سعر أوقية الذهب

