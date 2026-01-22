قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 22 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5598 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6530 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7462 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 52240 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 22 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
 


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.43 جنيه

سعر الشراء: 47.33 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.61 جنيه

سعر الشراء: 55.48 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.64 جنيه

سعر الشراء: 63.49 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.65 جنيه

سعر الشراء: 12.62 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.91 جنيه

سعر الشراء: 12.88 جنيه


وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم السبت المقبل، بعد فترة من التقلبات الجوية التي أثرت على عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.

وأوضحت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية، أن الاستقرار المنتظر سيشمل معظم أنحاء الجمهورية، مع تحسن نسبي في الأجواء واختفاء أغلب الظواهر الجوية المؤثرة.

طقس اليوم الخميس 22 يناير 2026
وعن حالة الطقس اليوم، الخميس 22 يناير 2026، أشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، ودافئ نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.

شبورة مائية على عدد من المناطق
وأضافت منار غانم أن هناك فرصًا لتكوّن الشبورة المائية، اعتبارًا من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة
وأكدت “غانم” أن اليوم يشهد أيضًا نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من:

السواحل الشمالية الغربية

الصحراء الغربية

شمال ووسط الصعيد

خليج السويس

المناطق المكشوفة من الوجه البحري

القاهرة الكبرى

مدن القناة

وأشارت إلى أن هذه الرياح قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة وقد تمتد للقاهرة
وخلال تغطية خاصة قدمها الإعلامي أحمد الجعفري، أوضحت منار غانم أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من:

الصحراء الغربية

السواحل الشمالية الغربية

شمال الوجه البحري

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من:

جنوب الوجه البحري

مدن القناة

سيناء

خليج السويس

وقد تمتد هذه الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من المحافظات:

القاهرة
العظمى: 23 درجة
الصغرى: 13 درجة

الإسكندرية
العظمى: 20 درجة
الصغرى: 10 درجات

مطروح
العظمى: 19 درجة
الصغرى: 11 درجة

سوهاج
العظمى: 27 درجة
الصغرى: 11 درجة

قنا
العظمى: 30 درجة
الصغرى: 12 درجة

أسوان
العظمى: 31 درجة
الصغرى: 15 درجة

