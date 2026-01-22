قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يقلص مكاسبه بعد تصريحات ترامب بشأن جرينلاند

ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية خلال تعاملات اليوم، الخميس، بعدما خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة لهجته بشأن تهديداته المرتبطة بالسعي لضم جزيرة جرينلاند، ما قلّص الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
 

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 4,778.51 دولار للأوقية، بعدما كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيًا عند 4,887.82 دولار. 

وفي المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.5% لتسجل 4,837.50 دولار للأوقية.

وجاء هذا الأداء في ظل انتعاش أسواق الأسهم، عقب تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية بسبب موقفها من غرينلاند، وإعلانه التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مستقبل الجزيرة.

وقال بوب هابركورن، كبير خبراء السوق في شركة «آر. جيه. أو فيوتشرز»، إن التراجع عن التهديدات الجمركية الأوروبية دفع أسواق الأسهم إلى الصعود، ما بدد جزءًا كبيرًا من مكاسب الذهب وفرض ضغوطًا على المعادن بشكل عام، مؤكدًا أن ما حدث لا يتجاوز كونه موجة تصفية مراكز مدفوعة بالأخبار، دون تغيير في الاتجاه العام للسوق.

وكان الذهب قد حقق مكاسب قوية خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع بنسبة 64% خلال عام 2025، كما صعد بنحو 11% منذ بداية عام 2026، مدعومًا بدوره كأداة تحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وفي هذا السياق، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن غالبية خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال الربع الحالي، وربما حتى نهاية ولاية رئيسه جيروم باول في مايو، وهو ما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.6% لتسجل 91.17 دولار للأوقية، بعدما كانت قد بلغت ذروة قياسية عند 95.87 دولار في الجلسة السابقة. 

وقالت سوني كوماري، محللة السلع الأولية في بنك «إيه. إن. زد»، إن وصول الفضة إلى مستويات من ثلاث خانات يظل احتمالًا قائمًا في ظل الزخم الحالي، وإن كان ذلك قد يصاحبه تصحيحات وتقلبات مرتفعة.

كما تراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 2,460.20 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 2,543.99 دولار في وقت سابق من اليوم، فيما هبط البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1,825.85 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوع خلال التعاملات المبكرة.

