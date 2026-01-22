تعرف على أسعار الذهب فى الإمارات اليوم

سجلت أسعار الذهب في الإمارات تباينًا ، مع استمرار متابعة الأسواق لتحركات المعدن النفيس عالميًا، وسط تقلبات مرتبطة بأسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة.



ويستعرض أحدث تحديث لأسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، خلال تعاملات اليوم، دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم (للجرام):

عيار 24: 573.25 درهمًا إماراتيًا

عيار 22: 531 درهمًا إماراتيًا

عيار 21: 509 دراهم إماراتية

عيار 18: 436.25 درهمًا إماراتيًا

عيار 14: 337.50 درهمًا إماراتيًا

عيار 12: 289.25 درهمًا إماراتيًا

أسعار الوحدات الأكبر:

أوقية الذهب: 17,830 درهمًا إماراتيًا

الجنيه الذهب: 4,072 درهمًا إماراتيًا

سعر الذهب عالميًا:

سجلت الأونصة الذهبية في البورصات العالمية نحو 4,853.43 دولارًا، وفقًا لآخر التحديثات.

عوامل مؤثرة في أسعار الذهب:

أسعار الفائدة العالمية: قرارات البنوك المركزية برفع أو خفض الفائدة تؤثر مباشرة على جاذبية الذهب.

أسعار النفط: تقلبات سوق الطاقة تدفع بعض المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.

العرض والطلب: مستويات الإنتاج وحجم الطلب العالمي يحددان اتجاه الأسعار على المدى القصير والمتوسط.

ويواصل الذهب تحركاته اليومية متأثرًا بالتطورات الاقتصادية العالمية، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعاره في الأسواق الإقليمية، ومنها السوق الإماراتية.