أسعار الذهب في مصر.. مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 22 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس





ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5598 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6530 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7462 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 52240 جنيه.