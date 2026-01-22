سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 22-1-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي اليوم؛ زيادة غير مسبوقة قيمتها 315 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يستعيد المكاسب

وحقق جرام الذهب مكاسب في أيام بعد هبوط طفيف لم يجاوز حاجز الـ35 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث سعر الذهب

بلغ آخر تحديث سعر الذهب في المتوسط نحو 6450 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7371 جنيها للبيع و7394 جنيها للشراء.

سعر عيار 21اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6450 جنيها للبيع و 6470 جنيها للشراء.

سعر عيار 18اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5528 جنيها للبيع و5545 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4300 جنيه للبيع و4313 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51.6 ألف جنيه للبيع و51.76 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4811 دولارا للبيع و4812 دولارا للشراء.

الذهب في السوق المحلي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم لمتابعة استثماراتهم وإدخار مدخراتهم، لذلك يرصد صدي البلد في السطور التالية الأسعار بكافة الأعيرة.

وقال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن المستهلك الذكي يشتري الذهب حفاظًا على قيمة أمواله، مؤكدًا أن التعامل مع الذهب بطريقة سليمة هو السبيل الأمثل لحماية المدخرات من التضخم وتقلبات السوق.

وأضاف ميلاد، أن الصبر على الاستثمار في الذهب أفضل بكثير من المضاربة اليومية، مؤكدًا أن المضاربة اللحظية تحوّل عملية الادخار إلى حالة من القلق والتوتر النفسي المستمر.