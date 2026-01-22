قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطلق «مجلس السلام العالمي».. خطوة لسلام جديد أم إعادة تشكيل النظام الدولي؟
جنايات مُستأنف دمنهور تقضي بـ «الإعدام شنقاً» لـ «توربيني البحيرة» المتهم بهتك عرض صغار كفر الدوار
وزير الخارجية يشارك في ندوة تثقيفية بالقوات الجوية
وزير الصحة: مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري
كل سنة وانت حبي الأول.. ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة
وزير الرياضة: نشكر المغرب على حسن التنظيم وكرم الضيافة بأمم إفريقيا
حفلان لـ جوزيف عطية احتفالا بعيد الحب في الأردن وأبوظبي
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 22-1-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي اليوم؛ زيادة غير مسبوقة قيمتها 315 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم

الذهب يستعيد المكاسب

وحقق جرام الذهب مكاسب في أيام بعد هبوط طفيف لم يجاوز حاجز الـ35 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث سعر الذهب

بلغ آخر تحديث سعر الذهب في المتوسط نحو 6450 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7371 جنيها للبيع و7394 جنيها للشراء.

اسعار الذهب البوم

سعر عيار 21اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6450 جنيها للبيع و 6470 جنيها للشراء.

سعر عيار 18اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5528 جنيها للبيع و5545 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4300 جنيه للبيع و4313 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51.6 ألف جنيه للبيع و51.76 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4811 دولارا للبيع و4812 دولارا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

الذهب في السوق المحلي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم لمتابعة استثماراتهم وإدخار مدخراتهم، لذلك يرصد صدي البلد في السطور التالية الأسعار بكافة الأعيرة.

وقال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن المستهلك الذكي يشتري الذهب حفاظًا على قيمة أمواله، مؤكدًا أن التعامل مع الذهب بطريقة سليمة هو السبيل الأمثل لحماية المدخرات من التضخم وتقلبات السوق.

وأضاف ميلاد، أن الصبر على الاستثمار في الذهب أفضل بكثير من المضاربة اليومية، مؤكدًا أن المضاربة اللحظية تحوّل عملية الادخار إلى حالة من القلق والتوتر النفسي المستمر.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

ترشيحاتنا

الزمالك

خبير اللوائح يكشف عن موقف نجم الزمالك المعار للدوري السعودي

ليفربول

سيناريوهات تأهل ليفربول المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح

بين التألق الأوروبي والإغراء السعودي | محمد صلاح يقترب من دور الـ16 ويشعل سوق الانتقالات

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد