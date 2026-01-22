سلوى عثمان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «أب ولكن»

كشفت الفنانة سلوى عثمان في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» عن تفاصيل دورها في مسلسل «أب ولكن»، حيث تجسد شخصية والدة الفنان محمد فراج ضمن أحداث العمل، الذي يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة، وعلى رأسها حقوق رؤية الأطفال من الأهل بعد الطلاق، في إطار درامي مليء بالمفاجآت.

ويُعد مسلسل «أب ولكن» من الأعمال الدرامية المنتظرة، لما يتناوله من أبعاد إنسانية واجتماعية شائكة تمس الأسرة المصرية، ومن المقرر الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول رجل ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يسلط العمل الضوء على عدد من قوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها قانون الرؤية، إلى جانب مناقشة موضوعات أخرى تهم الأسرة المصرية، مع طرح وجهة نظر الأب في تلك القوانين وتأثيرها على حياته وعلاقته بأبنائه.

مسلسل «أب ولكن» يضم نخبة من النجوم، أبرزهم محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، عفاف رشاد، محمد أبو داود، هايدي عبد الخالق، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسط ترقب كبير من الجمهور.