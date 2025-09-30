سلوى عثمان تنتهي من تصوير مشاهدها في شاهد قبل الحذف خلال أيام .. خاص

قالت الفنانة سلوي عثمان إنها تصور حالياً مشاهدها في مسلسل " شاهد قبل الحذف" و الذي يتكون من 30 حلقة.

و أضافت سلوي عثمان لموقع صدي البلد الاخباري" أنها قاربت علي الانتهاء من تصوير مشاهدها بالمسلسل ، ومن المقرر عرضه قريبًا.



مسلسل شاهد قبل الحذف من بطولة تارا عماد ، علي الطيب ، سما ابراهيم ، محمد رضوان ، محمود عزب ، سلوي عثمان ، صفاء جلال ، سماح السعيد ، سمر علام ، عمرو القاضي ، محمد عبد الجواد ، بالإضافة إلي عدد من طلبة معهد الفنون المسرحية ، تأليف أمين جمال ، شريف يسري ، و اخراج محمد أسامة و إنتاج حسن عسيري.