قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
رياضة

مصر تفوز على اليابان للكرة الطائرة البارالمبية ويواجه استراليا في كأس العالم بأمريكا

القسم الرياضي

فاز منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية ، على نظيره منتخب اليابان بثلاثة أشواط نظيفة ، في إطار منافسات الدور الأول بكأس العالم والذي تستضيفه مدينة إنديانا بوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 الى 18 أكتوبر الجاري .
وجاء فوز منتخبنا على اليابان بنتيجة أشواط 10/25 ، 11/25 ، 22/25.
ويخوض منتخبنا مباراة ثانية في الفترة المسائية اليوم  أمام  نظيره  الاسترالي في الجولة الثالثة لمجموعته في الدور الأول ، وذلك في تمام الساعة الثالثة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة.
وكان منتخبنا قد استهل مشاركته في البطولة بالفوز على الهند بثلاثة أشواط نظيفة.
من جانبه أكد الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة ورئيس البعثة، أنه عقد إجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة الأولى  لحثهم على استمرار الروح العالية ، وتحقيق الفوز في باقي مباريات البطولة حتى حصد اللقب، وهو ما حدث في مباراة اليابان بالفعل.
وقال الدكتور سامح سالم :"أن كل امور البعثة تسير على ما يرام في أمريكا، وأنه يقوم بتزليل كل العقبات من أجل يكون تركيز الجهاز الفني واللاعبين في المباريات والفوز فقط"  وشدد الدكتور سامح سالم على أن اتحاد الكرة الطائرة البارالمبي لديه خطة طموحة بدأ تنفيذها قبل بطولة أفريقيا بكينيا ، التي توج بها منتخبنا يوليو الماضي وتستمر حتى اولمبياد لوس انجلوس 2028 ، وحصد ميدالية بارالمبية رابعة، وتعد بطولة كأس العالم والمنافسة على لقبها أحد أهم المراحل في هذه الخطة".
ويلعب منتخبنا في المجموعة الاولى  بكأس العالم ، والتي  تضم معه منتخبات الهند ، اليابان ، استراليا ،كرواتيا ، البرازيل ، وهولندا .
و تضم المجموعة الثانية منتخبات  أمريكا ، كازاحستان ، فرنسا ، إيطاليا ، تايلاند ، كندا ، وبولندا.

وتضم البعثة 12 لاعبا هم : هشام صلاح قائد الفريق ، أشرف زغلول ، 
عبد النبى حسن ، محمد الحناوى ، حسام مسعود ، السيد موسى ، أحمد خميس ، أحمد فضل ، زكريا السيد ، 
مطاوع أبو الخير ، حمادة حسن ، وأحمد زكرى
والجهاز الفني بقيادة  الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا ، ويعاونه محمد بشير مدرب عام ، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.
ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي افضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في 2004 و 2016 و 2024 ، كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في 2006 و2010 و 2023 ، بالإضافة ميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و 2016 ، و8 بطولات امم افريقيا متتالية.

