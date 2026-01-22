إفطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية البطاطس الشهية

تعد طعمية البطاطس من الأكلات الشهية التي يحبها عدد كبير من الأشخاص وهى غنية بالبروتين ومفيدة للأطفال ويمكن تقديمها كوجبة شهية في إفطار يوم الجمعة.

نعرض لكم طريقة عمل طعمية البطاطس بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير طعمية البطاطس

بطاطس مبشورة

بصل بودرة

ثوم بودرة

بابريكا

بيض

كمون ناعم

كزبرة جافة ناعمة

ملح

فلفل أسود

دقيق

كزبرة خضراء

شبت مفروم

بقدونس مفروم

سمسم محمص

زيت للقلي

طريقة عمل طعمية بطاطس

في بولة كبيرة اخلطي البطاطس المبشورة مع التوابل والبيض والخضرة والدقيق والملح والفلفل الأسود.

امزجي كل الخليط حتى الحصول على قوام مثل العجينة

وشكليهم أقراص ورشي عليهم السمسم.

اقلى طعمية البطاطس في زيت ساخن في إناء على النار وقدميه عند النضج