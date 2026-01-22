قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

8 نصائح ذهبية تحميك من أمراض الكلى وتحافظ على صحتها لسنوات

آية التيجي

تُعد أمراض الكلى من المشكلات الصحية الصامتة التي قد تتطور دون أعراض واضحة في مراحلها الأولى، ما يجعل الوقاية العامل الأهم للحفاظ على وظائف الكلى وتجنب المضاعفات الخطيرة.

وكشف موقع National Kidney Foundation، إن اتباع نمط حياة صحي والالتزام ببعض العادات اليومية البسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

ـ شرب كميات كافية من الماء:
يساعد تناول الماء بانتظام على تنقية الكلى من السموم والأملاح الزائدة، ويقلل من خطر تكوّن حصوات الكلى، خاصة عند توزيعه على مدار اليوم.

ـ التحكم في مستويات السكر في الدم:
يُعد مرض السكري من الأسباب الرئيسية لتلف الكلى، لذلك فإن الحفاظ على مستوى السكر ضمن المعدلات الطبيعية يساهم في حماية الأوعية الدموية الدقيقة داخل الكلى.

ـ الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي:
ارتفاع ضغط الدم يشكل عبئًا مباشرًا على الكلى، ويؤدي مع الوقت إلى ضعف وظائفها، لذا يُنصح بالمتابعة الدورية وتقليل تناول الملح.

ـ اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن:

تناول الخضروات والفواكه الطازجة، والحد من الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، يساعد على تقليل الإجهاد الواقع على الكلى.

ـ الاعتدال في تناول البروتينات:
الإفراط في تناول البروتينات، خاصة الحيوانية، قد يزيد من عبء العمل على الكلى، لذلك ينصح الخبراء بالاعتدال وتنوع مصادر الغذاء.

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام:
الرياضة المعتدلة مثل المشي تساعد على ضبط الوزن وتحسين الدورة الدموية، ما ينعكس إيجابيًا على صحة الكلى.

ـ تجنب الإفراط في المسكنات:
تحذر المواقع الطبية من الاستخدام المتكرر لمسكنات الألم دون استشارة الطبيب، لما لها من تأثير سلبي محتمل على وظائف الكلى.

ـ الإقلاع عن التدخين:
يؤدي التدخين إلى تقليل تدفق الدم إلى الكلى، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

الفنانة القديرة سلوي عثمان

سلوى عثمان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «كله بيحب مودي»

رضا البحراوي

لحظة انفعال.. حقيقة اعتزال رضا البحراوي بعد وفاة والدته | خاص

الأستاذ الدكتور أحمد زايد

الدكتور أحمد زايد يشارك فى احتفالية "شاكر عبد الحميد" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

إفطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية البطاطس الشهية

8 نصائح ذهبية تحميك من أمراض الكلى وتحافظ على صحتها لسنوات

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

