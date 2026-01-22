8 نصائح ذهبية تحميك من أمراض الكلى وتحافظ على صحتها لسنوات

تُعد أمراض الكلى من المشكلات الصحية الصامتة التي قد تتطور دون أعراض واضحة في مراحلها الأولى، ما يجعل الوقاية العامل الأهم للحفاظ على وظائف الكلى وتجنب المضاعفات الخطيرة.

نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى

وكشف موقع National Kidney Foundation، إن اتباع نمط حياة صحي والالتزام ببعض العادات اليومية البسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

ـ شرب كميات كافية من الماء:

يساعد تناول الماء بانتظام على تنقية الكلى من السموم والأملاح الزائدة، ويقلل من خطر تكوّن حصوات الكلى، خاصة عند توزيعه على مدار اليوم.

ـ التحكم في مستويات السكر في الدم:

يُعد مرض السكري من الأسباب الرئيسية لتلف الكلى، لذلك فإن الحفاظ على مستوى السكر ضمن المعدلات الطبيعية يساهم في حماية الأوعية الدموية الدقيقة داخل الكلى.

نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى

ـ الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي:

ارتفاع ضغط الدم يشكل عبئًا مباشرًا على الكلى، ويؤدي مع الوقت إلى ضعف وظائفها، لذا يُنصح بالمتابعة الدورية وتقليل تناول الملح.

ـ اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن:

تناول الخضروات والفواكه الطازجة، والحد من الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، يساعد على تقليل الإجهاد الواقع على الكلى.

نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى

ـ الاعتدال في تناول البروتينات:

الإفراط في تناول البروتينات، خاصة الحيوانية، قد يزيد من عبء العمل على الكلى، لذلك ينصح الخبراء بالاعتدال وتنوع مصادر الغذاء.

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام:

الرياضة المعتدلة مثل المشي تساعد على ضبط الوزن وتحسين الدورة الدموية، ما ينعكس إيجابيًا على صحة الكلى.

نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى

ـ تجنب الإفراط في المسكنات:

تحذر المواقع الطبية من الاستخدام المتكرر لمسكنات الألم دون استشارة الطبيب، لما لها من تأثير سلبي محتمل على وظائف الكلى.

ـ الإقلاع عن التدخين:

يؤدي التدخين إلى تقليل تدفق الدم إلى الكلى، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.