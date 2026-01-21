دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من مستشفى تشيلو بجامعة شاندونغ في الصين أن بعض الأطعمة، مثل المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والجبنة المعلبة، قد تكون مرتبطة بزيادة احتمالية الإصابة باضطراب طيف التوحد من خلال تأثيرات طفيفة على الجهاز المناعي.

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

وأوضح الباحثون أن الدراسة لا تثبت أن الطعام يسبب التوحد، لكنها تسلط الضوء على العلاقة بين النظام الغذائي والجهاز المناعي لدى المصابين بالتوحد.

ووجدت نتائج الدراسة، بأن هناك ارتباطًا بعض الأطعمة باضطراب طيف التوحد.

وأظهرت التحليلات الجينية أن الأشخاص الذين لديهم ميل دائم لتناول المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل (تحتوي على الجلوتين) والجبنة المعلبة (غنية بالكازين) كانوا أكثر عرضة لعلامات التوحد مقارنة بأشخاص آخرين.

وفي المقابل، أظهرت البيانات أن الأشخاص الأكثر تناولًا للموز كانوا أقل احتمالًا لأن يكونوا مصابين بالتوحد، وفقا لما نشر في صحيفة Daily Mail البريطانية.

وأشار الباحثون، إلى أن الجبنة المعلبة قد تؤثر على بعض علامات المناعة المرتبطة بالالتهابات، ما يشير إلى أن النظام الغذائي قد يغير من استجابات الجسم المناعية، رغم أن التأثيرات كانت طفيفة ومعقدة.

وهذه النتائج تعزز الاهتمام ب العلاقة بين الطعام وصحة الجهاز الهضمي والمناعي لدى المصابين بالتوحد.

وراجع الباحثون سجلات 78 طفلًا مصابًا بالتوحد بين سن 2 و7 سنوات، حيث اتبع نصفهم نظامًا خاليًا من الجلوتين ومنتجات الألبان لمدة 6–12 شهرًا، بينما استمر النصف الآخر على نظامهم الغذائي المعتاد.

ولم يُلاحظ فرق كبير في الأعراض السلوكية للتوحد، لكن الأطفال الذين تجنبوا الجلوتين والألبان أظهروا انخفاضًا واضحًا في الأجسام المضادة المرتبطة بالحساسية للطعام.

وأكدت الدراسة أن تعديل النظام الغذائي قد يدعم الصحة العامة للمصابين بالتوحد لكنه ليس علاجًا مباشرًا للتوحد.

وحذر الخبراء من المخاطر المحتملة للأنظمة الغذائية المقيدة للأطفال الصغار إذا لم تُدار بشكل صحيح.

وتوصلت الدراسة إلى أن بعض الأطعمة الغنية بالجلوتين والكازين قد تكون مرتبطة بتغييرات طفيفة في الجهاز المناعي لدى المصابين بالتوحد، لكن النظام الغذائي وحده لا يعالج التوحد.