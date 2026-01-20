قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
بالصور

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
آية التيجي

يُعد فقر الدم (الأنيميا) من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا حول العالم، ويصيب ملايين الأشخاص من مختلف الأعمار، خاصة النساء والأطفال. 

أعراض فقر الدم (الأنيميا)

وتحدث الأنيميا عندما ينخفض عدد خلايا الدم الحمراء أو يقل مستوى الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ما يؤدي إلى ظهور أعراض قد تكون خفيفة أو شديدة حسب نوع الحالة وسببها.

وكشف موقع مايو كلينك الطبي، أن التعرف المبكر على أعراض الأنيميا وأنواعها المختلفة يساعد في العلاج وتجنب المضاعفات الخطيرة.

فقر الدم

وقد تختلف أعراض الأنيميا من شخص لآخر، وتظهر بشكل تدريجي، ومن أبرزها:

ـ الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

ـ ضعف عام في الجسم

ـ شحوب الجلد أو اصفراره

ـ ضيق التنفس خاصة عند بذل مجهود

ـ الدوخة أو الدوار

ـ الصداع المتكرر

ـ برودة اليدين والقدمين

ـ تسارع أو عدم انتظام

ـ ضربات القلب

ـ ضعف التركيز

ـ تقصف الأظافر وتساقط الشعر

وفي الحالات الشديدة، قد تظهر أعراض أكثر خطورة مثل:

ـ ألم في الصدر

ـ الإغماء

ـ صعوبة التنفس حتى في أوقات الراحة

فقر الدم

أنواع فقر الدم المختلفة

ـ فقر الدم الناتج عن نقص الحديد:
وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويحدث بسبب:
نقص الحديد في النظام الغذائي
فقدان الدم (الدورة الشهرية الغزيرة أو النزيف)
ضعف امتصاص الحديد
أعراض مميزة: شحوب شديد، هشاشة الأظافر، اشتهاء الثلج أو مواد غير غذائية.

- فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين B12:
يحدث نتيجة:
سوء التغذية
اضطرابات امتصاص الفيتامين في المعدة أو الأمعاء
أعراض إضافية: تنميل الأطراف، ضعف الذاكرة، صعوبة المشي.

فقر الدم

- فقر الدم الناتج عن نقص حمض الفوليك:
يرتبط غالبًا بـ:
سوء التغذية
الحمل
بعض الأمراض المزمنة
أعراض مميزة: إرهاق شديد، تقرحات بالفم، ضعف التركيز.

- فقر الدم الانحلالي:
يحدث عندما يتم تدمير خلايا الدم الحمراء بسرعة أكبر من إنتاجها، وقد يكون:
وراثيًا ناتجًا عن أمراض مناعية أو عدوى.

فقر الدم

- فقر الدم اللاتنسجي:
نوع نادر وخطير، يحدث عندما:
يفشل نخاع العظم في إنتاج خلايا الدم
وقد ينتج عن:
أمراض مناعية
التعرض لمواد كيميائية
بعض الأدوية

- فقر الدم المنجلي:
مرض وراثي يؤدي إلى:
تشوه خلايا الدم الحمراء
نوبات ألم متكررة
زيادة خطر الإصابة بالعدوى

فقر الدم

متى يجب استشارة الطبيب؟

ويوصى خبراء الصحة بضرورة مراجعة الطبيب في الحالات التالية:

ـ الشعور بإرهاق مستمر دون سبب واضح

ـ الدوخة المتكررة أو ضيق التنفس

ـ شحوب ملحوظ في الجلد

ـ تسارع ضربات القلب

ـ عدم تحسن الأعراض رغم تناول المكملات

ـ ظهور أعراض عصبية مثل التنميل أو فقدان التوازن

ويحذر الأطباء من تناول مكملات الحديد أو الفيتامينات دون تشخيص، لأن بعض أنواع الأنيميا لا تتحسن بهذه المكملات وقد تتفاقم.

