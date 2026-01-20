شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

يعاني كثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القولون والمعدة من صعوبة هضم بعض الأطعمة، وغالبًا ما تسبب الأطعمة الثقيلة أو الحارة انتفاخات وحموضة واضطرابات هضمية.

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

وكشف موقع EatingWell، أنه تعتبر الشوربات الخفيفة والمهضومة خيارًا مثاليًا لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية دون إثارة أعراض المعدة أو القولون، حيث يمكن تناولها بسهولة وامتصاصها سريعًا، ومن أبرزها :

- شوربة الجزر والكوسة:

الفوائد: غنية بالفيتامينات A وC والألياف القابلة للذوبان، تساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم.

طريقة التحضير: تقطيع الجزر والكوسة وطبخهما على نار هادئة مع ماء أو مرق خفيف، ثم خلطهما للحصول على قوام ناعم.

مناسبة ل: القولون العصبي والمعدة الحساسة.

- شوربة البطاطس المهروسة:

الفوائد: مصدر جيد للكربوهيدرات سهلة الهضم والبوتاسيوم، وتقلل تهيج المعدة.

طريقة التحضير: سلق البطاطس في ماء أو مرق خفيف، ثم هرسها مع قليل من الزيت النباتي أو الزبدة.

مناسبة ل: حالات الانتفاخ أو الغازات.

- شوربة الشوفان: والخضروات المطهوة

الفوائد: الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان التي تدعم صحة القولون وتحسن عملية الهضم.

طريقة التحضير: طهي الشوفان مع الجزر والكوسة والخضروات الأخرى في مرق خفيف، ثم هرسها للحصول على شوربة ناعمة.

مناسبة ل: الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو الإمساك.

- شوربة الدجاج بالخضروات الخفيفة:

الفوائد: البروتينات في الدجاج سهلة الامتصاص، والخضروات تضيف عناصر غذائية مهمة.

طريقة التحضير: سلق الدجاج مع الجزر والكوسة والخضروات الخفيفة، ثم إزالة الدهون وخلطها للحصول على شوربة ناعمة.

مناسبة ل: استعادة القوة بعد نوبات التهاب المعدة أو الإسهال.

- شوربة اليقطين (القرع العسلي):

الفوائد: غني بالفيتامينات والمعادن والألياف القابلة للذوبان، ويعمل على تهدئة المعدة وتقليل الالتهاب.

طريقة التحضير: سلق اليقطين وخلطه مع قليل من الزيت أو الزبدة للحصول على قوام كريمي.

مناسبة ل: القولون العصبي والمعدة الحساسة.

نصائح مهمة عند تحضير الشوربات

ـ استخدام مرق خفيف بدلًا من المرقة الدهنية.

ـ تجنب التوابل الحارة والفلفل الحار والبهارات الثقيلة.

ـ طحن أو هرس الخضروات للحصول على شوربة ناعمة وسهلة الامتصاص.

ـ إضافة قليل من الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون لتحسين الامتصاص.

ـ تناول الشوربة دافئة وليست ساخنة جدًا لتجنب تهيج المعدة.