فيستون مايلي يقود هجوم بيراميدز أمام فاركو بالدوري

أعلن المدرب الكراوتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب السوبر الإفريقي يوم السبت الماضي على حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربي يسعى للفوز الرابع على التوالي في الدوري أمام فاركو.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة بيراميدز وفاركو في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports 1.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو



وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مروان حمدي.

بيراميدز يشكر وزير الرياضة

تقدم نادي بيراميدز بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر ومساندته للنادي، وحرصه على تقديم التهنئة بمناسبة التتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وأعربت إدارة بيراميدز عن امتنانها لاهتمام الوزير بالمنظومة الرياضية في مصر، ودعمه المتواصل للأندية في مختلف المشاركات المحلية والقارية، مشددة على أن هذا الدعم يُعد دافعًا قويًا لمواصلة النجاح وتحقيق مزيد من الإنجازات باسم الكرة المصرية.

وكان فريق بيراميدز قد توّج بلقب السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي، في إنجاز تاريخي يُضاف لمسيرة النادي المتصاعدة في السنوات الأخيرة.