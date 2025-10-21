قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
فيستون مايلي يقود هجوم بيراميدز أمام فاركو بالدوري

يسري غازي

أعلن المدرب الكراوتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب السوبر الإفريقي يوم السبت الماضي على حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربي يسعى للفوز الرابع على التوالي في الدوري أمام فاركو.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة بيراميدز وفاركو في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports 1.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو


وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط:  مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا  

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مروان حمدي.

بيراميدز يشكر وزير الرياضة

تقدم نادي بيراميدز بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر ومساندته للنادي، وحرصه على تقديم التهنئة بمناسبة التتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وأعربت إدارة بيراميدز عن امتنانها لاهتمام الوزير بالمنظومة الرياضية في مصر، ودعمه المتواصل للأندية في مختلف المشاركات المحلية والقارية، مشددة على أن هذا الدعم يُعد دافعًا قويًا لمواصلة النجاح وتحقيق مزيد من الإنجازات باسم الكرة المصرية.

وكان فريق بيراميدز قد توّج بلقب السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي، في إنجاز تاريخي يُضاف لمسيرة النادي المتصاعدة في السنوات الأخيرة.

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي

ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجرية

وزارة الأوقاف تعقد 676 ندوة علمية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

البحوث الإسلامية: قافلة واعظات الأزهر بسيوة وصلت لشرائح واسعة من السيدات

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

