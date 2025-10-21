ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة

هاجمت الناقدة الفنية ماجدة خير الله الإعلامية لميس الحديدي بعد لقائها مع الفنانة أمينة خليل ضمن فعاليات مهرجان سينما السينما في دورته الثامنة، منتقدة طبيعة الأسئلة التي طرحتها خلال الحوار.

وكتبت خير الله عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»:

«حوار عبثي دال على الحال التي عليها بعض المذيعات المخضرمات، لميس الحديدي في حوار مع أمينة خليل، وهي فنانة محترمة لها أدوار مميزة سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما، تتجاهل كل ذلك وتسألها عن حلقها اللي في نظرها لافت، وعندما تجيبها النجمة أنه من براند خير تتشق المذيعة غير مصدقة، وتقول: أمينة خليل بتلبس من زارا؟!».

وأضافت الناقدة موجهة كلامها للإعلامية:

«فيه إيه يا مدام لميس؟ هو ده اللي قدرك ربنا عليه؟ إنتي وضيفك في مهرجان سينمائي كبير، والمفترض الحديث عن الأعمال الفنية والأفلام المشاركة، مش عن الإطلالات والفساتين! قليل من المنطق ورحمة بأعصاب المشاهد الغلبان».