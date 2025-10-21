فستان زيتي لامع يبرز جمال يسرا اللوزي على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

لفتت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان لامع باللون الزيتي بتصميم كتف واحد، أضفى عليها لمسة من الجاذبية والفخامة.

ونسقت يسرا اللوزي إطلالتها مع حقيبة سوداء صغيرة وإكسسوارات فضية لامعة، بينما اعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها بأسلوب راقٍ وبسيط.

تشارك الفنانة يسرا اللوزي في فيلم "صقر وكناريا" بطولة الفنان محمد إمام، الذي يتعاون لأول مرة مع الفنان شيكو في عمل سينمائي مميز من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله، ويشاركه نخبة من ألمع النجوم، منهم يسرا اللوزي، وانتصار، ويارا السكري.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الخير والشر، متمثلًا في صديقين مختلفين يسلك كل منهما طريقًا مغايرًا للآخر، وذلك في إطار درامي مليء بالتجارب الإنسانية والكوميديا الخفيفة