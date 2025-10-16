يسرا اللوزي تتألق بفستان جذاب في افتتاح مهرجان الجونة

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 ،منذ قليل، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والاعلام في الوطن العربي.

واطلت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة مختلفة ومنفوشة من الأسفل، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة

وارتدت يسرا فستان طويل جلد كت منفوش من الأسفل باللون البني، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي

ونسقت إطلالتها حقيبة يد باللون الأسود الأنيق، واختارت أن تسريحة الشعر المنسدل بطريقة تناسب إطلالتها المميزة





ونالت إطلالة الفنانة يسرا اللوزي في مهرجان الجونة السينمائي إعجاب الجمهور ورواد السوشيال ميديا.