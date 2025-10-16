يسرا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة بفستان ملفت

ظهرت الفنانة يسرا، بإطلالة ساحرة وجذابة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت يسرا فستانا طويلا باللون الأزرق الفاتح، بقصة الكب وشال شيفون على الأكتاف، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الأطراف





تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.





وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.





وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.