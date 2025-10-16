رفقة محمود العسيلي.. بلقيس تُحيي افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

تستعد النجمة بلقيس فتحي، لتقديم أغنية حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء اليوم رفقة الفنان محمود العسيلي.

ومن المقرر أن يفتتح مهرجان الجونة السينمائي الدولي دورته الثامنة مساء اليوم وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناعة السينما.

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.