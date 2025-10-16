كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 مساء اليوم وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي.

وظهرت الفنانة درة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة بإطلالة مميزة تشبه الأميرات حيث كانت مرتدية فستان منفوش بتصميم مميز.

كان فستان الفنانة درة من اللون الزهري الملكي وطويل جدا مكشوف من الأعلي.

وصففت الفنانة درة شعرها بتسريحة بسيطة مليئة بالحيوية واختارت ميك اب قوي يناسب أجواء الحفل مع الإكسسوارات البسيطة.

وتتميز الفنانة درة بأنها تختار إطلالاتها في المهرجانات الفنية، باحترافية عالية حيث يشيد الجمهور بأناقتها وذوقها الرفيع في اختيار تصميمات فساتينها.