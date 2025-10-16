شاهد إطلالة بوسي شلبي في مهرجان الجونة السينمائي

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 مساء اليوم وسط حضور نخبة من نجوم الفن والاعلام في الوطن العربي.

وطلت الفنانة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة وهى مرتدية فستان مميز باللون الأحمر الفاتح.



كان فستان الإعلامية بوسي شلبي بتصميم مميز من طبقتين مختلفتين من القماش ويخلوا من الجرأة المبالغ فيها مما حاز إعجاب الجمهور.

وتركت الإعلامية بوسي شلبي شعرها منسدلا بتسريحة بسيطة لكنها مليئة بالحيوية مع ميك اب جذاب غير مبالغ فيه

ولفتت إطلالة الإعلامية بوسي شلبي في مهرجان الجونة السينمائي أنظار عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا .