قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مركز بحوث الجينوم وتشخيص أمراض الفصيلة الخيلية يحصل على الاعتماد الدولي

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصول مركز بحوث الجينوم وتشخيص أمراض الفصيلة الخيلية والتنسيب، بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 من قبل المجلس الوطني للاعتماد الإيجاك. 

من جانبها أكدت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن ذلك الإنجاز يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار تطوير الجهود البحثية وتطبيق معايير الجودة العالمية لخدمة القطاعين الزراعي والحيواني، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

نقلة نوعية

وأشارت إلى أن هذا الاعتماد يعد هو المعيار العالمي لكفاءة معامل الفحص والمعايرة، كما يشكل نقلة نوعية في قدرات مصر التشخيصية لأمراض الفصيلة الخيلية، لافتة إلى ان الاعتماد قد شمل مجموعة من أهم وأدق الاختبارات التشخيصية، لمرضي الرعام والداعوم.

وأضافت عيد أن هذا الاعتماد يمثل أهمية كبيرة في منظومة فحوصات أمراض الفصيلة الخيلية في مصر، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في جميع مراحل العمل، بدءًا من استلام العينات وحتى إصدار النتائج، مما يضمن دقة وموثوقية عالية في تشخيص أمراض خطيرة مثل الرعام والداعوم.


ووجهت مدير المعهد الشكر  لفريق الباحثين بالمعهد، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهودهم "المخلصة" والتزامهم الدائم بمعايير الجودة وتفانيهم في خدمة أهداف المعهد والوطن.

الزراعة مركز بحوث الجينوم بحوث الجينوم الفصيلة الخيلية الصحة الحيوانية الاعتماد الدولي

