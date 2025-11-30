قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لمواجهة التغيرات المناخية.. الزراعة تنظم ورشة عمل بالتعاون مع منظمة "سيكا"

ورشة عمل
ورشة عمل
شيماء مجدي

 نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية ، ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع منظمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وذلك لمناقشة سبل تحقيق استدامة الأمن الغذائي في ظل تحديات التغيرات المناخية المتزايدة، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من ممثلي المنظمة سيكا وعدد من الدول الأعضاء، شملت روسيا الاتحادية، تركيا، بنجلاديش، الأردن، أذربيجان، وإيران، بما يعكس الأهمية الإقليمية والدولية، لدعم الأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية.

وافتتح ورشة العمل الدكتور سعد موسي، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والذي نقل للحضور تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، كما وجه الشكر إلى وزارة الخارجية المصرية، التي تأتي هذه الورشة بالتعاون المشترك والتنسيق معها، مشيرا الى دعم القيادة السياسية لقضية الامن الغذائي في مصر.

وأكد  موسى في كلمته  أن الأغذية والزراعة هما العاملان الرئيسيان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

وأشار الى أن التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، تستدعي تكثيف وتنسيق الجهود بين الدول للخروج بحلول تكاملية تستفيد من التقدم التكنولوجي وفرص الشراكة والتعاون مع شركاء التنمية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

كما استعرض أيضا أهمية الدور الذي تقوم به المشروعات الزراعية القومية الكبرى التي تم إطلاقها مؤخرا بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وتضمنت الفعاليات عروضاً تقديمية سلطت الضوء على الأبعاد المختلفة للأزمة، من بينها عرضاً قدمه رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية تناول خلاله التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على القطاع الزراعي.

 كما استعرض مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أهم التحديات التي تواجه إنتاج المحاصيل الحقلية وسبل مواجهتها.

كما شهدت الفعاليات عددا من المداخلات والنقاشات المثمرة للوقود المشاركة، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الغذاء الآمن والصحي للجميع وترسيخ مبدأ "الصحة الواحدة"، فضلا عن تفعيل التعاون المشترك بين دول منظمة سيكا من خلال تبادل الخبرات والتعاون البحثي، إضافة إلى العمل على تسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة، والدعوة لتبني نظم زراعية تتسم بالمرونة والاستدامة لمواجهة الصدمات المناخية.

وفي ختام الورشة، وجهت منظمة سيكا الشكر للحكومة المصرية ووزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية على التنظيم المتميز للفعالية، معربة عن تطلعها لمزيد من الأنشطة المشتركة.
الجدير بالذكر أن منظمة سيكا (CICA) هي منتدى للحوار والتشاور بشأن قضايا الأمن الإقليمي في آسيا، تأسست بمبادرة من رئيس كازاخستان عام 1992. وتضم المنظمة في عضويتها 27 دولة كعضو دائم، من بينها مصر، إلى جانب 13 مراقبًا.

الأمن الغذائي التغيرات المناخية الزراعة ورشة عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

ختام مهرجان الدوحة

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الدوحة السينمائي

إسلام جمال

بصورة رومانسية.. إسلام جمال يخطف الأضواء رفقة زوجته

سامح حسين

سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب

بالصور

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد