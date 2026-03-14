روشتة برلمانية لدعم الاستثمارات الخاصة وزيادة تنافسية الاقتصاد

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تطوير آليات تمويل مبتكرة تستهدف تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن هذه الأدوات ستوفر حلولًا مرنة وفعّالة لدعم المشاريع الناشئة .



وأشار" مسعود" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.





وأكد عضو النواب أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويضمن استدامة التنمية.

جاء ذلك ، بعد أن عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا أمس، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.



وخلال الاجتماع، استعرض وفد مجموعة البنك الدولي مقترح إنشاء “آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز إدارة الالتزامات المالية بكفاءة أكبر، فضلاً عن جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والمياه.