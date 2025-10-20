قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة
كاستيلو: الفوز بكأس إفريقيا استكمال لسيطرة الأهلي على البطولات القارية
الأمم المتحدة: جبال من النفايات تهدد سكان غزة.. وتحذير من تفشي الأمراض
كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب الشباب: مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف
موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعترافات نارية من أمينة خليل: هذه اللحظة حسمت زواجي من أحمد زعتر

امينه خليل
امينه خليل
عادل نصار

كشفت الفنانة أمينة خليل، لأول مرة عن تفاصيل قصة حبها وزواجها من المصور أحمد زعتر، موضحة أن العلاقة بينهما تطورت بعد فترة من الصداقة، حتى وصلت إلى ارتباط رسمي اتسم بالتفاهم والاحترام المتبادل.

وخلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أكدت  الفنانة أمينة خليل، أن مرور أربعة أشهر على زواجها يسير بشكل جيد، قائلة: "الأمور ماشية كويس الحمد لله، لكن لسه بنحاول نستقر بعد فترة مليانة أحداث ومهرجانات."

حرصت على الاحتفال في مصر وسط عائلتها وأصدقائها المقربين

وعن سبب إقامتها حفلين للزفاف في مصر واليونان، أوضحت  الفنانة أمينة خليل، أنها حرصت على الاحتفال في مصر وسط عائلتها وأصدقائها المقربين، فيما اختارت تنظيم احتفال آخر في اليونان احترامًا لزوجها، قائلة: "أحمد ما اختارش الأضواء اللي أنا فيها، لكنه اختارني أنا، فكنت حابة أعمل إيفنت صغير لأصحابنا من غير كاميرات ولا أضواء."

اشتغلنا مع بعض زمان

وتحدثت الفنانة أمينة خليل، عن بداية العلاقة، مشيرة إلى أنها تعرفت على زوجها أثناء عمل سابق، ثم استمرت بينهما صداقة تطورت بمرور الوقت، قائلة: "اشتغلنا مع بعض زمان، وبعدها كملنا في صداقة واتكلمنا كتير، ولما وصلنا لمرحلة مافيش فيها صراع بين القلب والعقل، حسّيت إني في الطريق الصح واتجوزنا."

وأشارت الفنانة أمينة خليل، إلى أن معاييرها في اختيار شريك الحياة تغيّرت مع مرور السنوات، مؤكدة أن النضج يجعل الإنسان يبحث عن "التفاهم وطريقة التفكير والأمان" أكثر من المظاهر، مضيفة: "الواحد لما بيكبر بيكتشف إنه بيتجوز عيلة مش شخص بس، وده لقيته مع أحمد."

أحمد بيحترم شغلي ومواعيدي

كما عبّرت الفنانة أمينة خليل، عن تقديرها لدعم زوجها لمسيرتها الفنية، لافتة إلى أنه رغم عمله في مجال التصوير وليس التمثيل، إلا أنه يدرك طبيعة الوسط الفني ويقدّر ضغوطه، قائلة: "أحمد بيحترم شغلي ومواعيدي، ومش بيتضايق من الأضواء اللي حواليا، بالعكس بيدعمني وبيشجعني."

وأضافت  الفنانة أمينة خليل، مازحة: "أي صورة بنزلها لازم آخد منه (الأوك) الأول، هو شخص متفاهم جدًا وبيحب يشوفني في أحسن نجاح."

واختتمت خليل حديثها قائلة: "المعادلة أخدت وقت، لكن كل تأخيرة فيها خيرة، وربنا كتب النصيب في الوقت المناسب."

يُذكر أن أمينة خليل تزوجت من المصور أحمد زعتر في مايو الماضي، بعد قصة حب جمعت بينهما استمرت لفترة قبل إعلان الارتباط رسميًا.


 

أمينة خليل المصور أحمد زعتر الفنانة أمينة خليل لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

سامو زين

ساموزين يطرح أغنيته الجديدة I love you moot

مي القاضي

ظهور لافت لـ مي القاضي من الجيم

المنتجة آلاء الغزالي

منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد