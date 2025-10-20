اعترافات نارية من أمينة خليل: هذه اللحظة حسمت زواجي من أحمد زعتر

كشفت الفنانة أمينة خليل، لأول مرة عن تفاصيل قصة حبها وزواجها من المصور أحمد زعتر، موضحة أن العلاقة بينهما تطورت بعد فترة من الصداقة، حتى وصلت إلى ارتباط رسمي اتسم بالتفاهم والاحترام المتبادل.

وخلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أكدت الفنانة أمينة خليل، أن مرور أربعة أشهر على زواجها يسير بشكل جيد، قائلة: "الأمور ماشية كويس الحمد لله، لكن لسه بنحاول نستقر بعد فترة مليانة أحداث ومهرجانات."

حرصت على الاحتفال في مصر وسط عائلتها وأصدقائها المقربين

وعن سبب إقامتها حفلين للزفاف في مصر واليونان، أوضحت الفنانة أمينة خليل، أنها حرصت على الاحتفال في مصر وسط عائلتها وأصدقائها المقربين، فيما اختارت تنظيم احتفال آخر في اليونان احترامًا لزوجها، قائلة: "أحمد ما اختارش الأضواء اللي أنا فيها، لكنه اختارني أنا، فكنت حابة أعمل إيفنت صغير لأصحابنا من غير كاميرات ولا أضواء."

اشتغلنا مع بعض زمان

وتحدثت الفنانة أمينة خليل، عن بداية العلاقة، مشيرة إلى أنها تعرفت على زوجها أثناء عمل سابق، ثم استمرت بينهما صداقة تطورت بمرور الوقت، قائلة: "اشتغلنا مع بعض زمان، وبعدها كملنا في صداقة واتكلمنا كتير، ولما وصلنا لمرحلة مافيش فيها صراع بين القلب والعقل، حسّيت إني في الطريق الصح واتجوزنا."

وأشارت الفنانة أمينة خليل، إلى أن معاييرها في اختيار شريك الحياة تغيّرت مع مرور السنوات، مؤكدة أن النضج يجعل الإنسان يبحث عن "التفاهم وطريقة التفكير والأمان" أكثر من المظاهر، مضيفة: "الواحد لما بيكبر بيكتشف إنه بيتجوز عيلة مش شخص بس، وده لقيته مع أحمد."

أحمد بيحترم شغلي ومواعيدي

كما عبّرت الفنانة أمينة خليل، عن تقديرها لدعم زوجها لمسيرتها الفنية، لافتة إلى أنه رغم عمله في مجال التصوير وليس التمثيل، إلا أنه يدرك طبيعة الوسط الفني ويقدّر ضغوطه، قائلة: "أحمد بيحترم شغلي ومواعيدي، ومش بيتضايق من الأضواء اللي حواليا، بالعكس بيدعمني وبيشجعني."

وأضافت الفنانة أمينة خليل، مازحة: "أي صورة بنزلها لازم آخد منه (الأوك) الأول، هو شخص متفاهم جدًا وبيحب يشوفني في أحسن نجاح."

واختتمت خليل حديثها قائلة: "المعادلة أخدت وقت، لكن كل تأخيرة فيها خيرة، وربنا كتب النصيب في الوقت المناسب."

يُذكر أن أمينة خليل تزوجت من المصور أحمد زعتر في مايو الماضي، بعد قصة حب جمعت بينهما استمرت لفترة قبل إعلان الارتباط رسميًا.



