ثلاثة أفلام مفاجأة| أمينة خليل تعلن خروجها من السباق الدرامي الرمضاني

كشفت الفنانة أمينة خليل، أنها قررت عدم المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، قائلة :"مش هشتغل في السباق الرمضاني للدراما علشان أتفرغ أكتر للسينما، خصوصًا إن عندي ثلاثة أفلام شغالة فيهم حاليًا".

وعن مدى تأثرها بمسلسل "لام شمسية" الذي عُرض في رمضان الماضي والأثر الذي تركه عليها، قالت الفنانة أمينة خليل، خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"المسلسل أثر فيّ جدًا، ولأول مرة أحس بكمية التأثير اللي عملها فيَّ دور، وهو أكتر دور صعب عملته في حياتي كلها."

وأضافت الفنانة أمينة خليل، أن :"فاكرة آخر يوم تصوير، بعد ما خلصنا ورجعت البيت، حصل لي إحساس غريب جدًا. بصيت في المرايا، وللحظة مكنتش عارفة أمينة راحت فين، وفضلت شهر بحاول أرجع لنفسي، وأفكرني بالحاجات اللي بحبها، وبدأت أعمل ديتوكس جسدي وعاطفي وكل حاجة، وأقعد وقت طويل مع أهلي علشان أحس بالأمان وسطهم، وكنت محتاجة أفرغ كل طاقة المسلسل اللي شلتها، لأنها كانت طاقة شخصية (نيلي) مش طاقتي أنا."

واختتمت الفنانة أمينة خليل، مازحة :"كان لازم أخرج بسرعة علشان أتجوز!".