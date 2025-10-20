قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

7 بنود| تفاصيل تقرير أسامة نبيه بعد خروج منتخب مصر من مونديال الشباب

منتخب الشباب
منتخب الشباب
يسري غازي

تقدم خلال الساعات الماضية أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر لـ الشباب بتقريره لـ اتحاد الكرة عن أسباب خروج شباب الفراعنة من الدور الأول لكأس العالم لـ الشباب الذى أقيم فى تشيلي.
 


وتوج منتخب المغرب بقيادة محمد وهبي بلقب كأس العالم للشباب على حساب منتخب الأرجنتين بعد خروج منتخب مصر لـ الشباب من الدور الأول.
 


وتولي أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب الشباب مسئولية القيادة الفنية لـ شباب الفراعنة منذ شهر فبراير الماضي. 
 

وودع منتخب مصر لـ الشباب بقيادة أسامة نبيه منافسات بطولة كأس العالم لـ الشباب التي أقيمت منافساتها في تشيلي من الدور الأول.


وجاءت بنود التقرير الذي قدمه أسامة نبيه لـ اتحاد الكرة على النحو التالي: 1- عدم مشاركة لاعبى منتخب مصر لـ الشباب مع فرقهم في بطولة الدوري الممتاز والاكتفاء فقط بالمشاركة في مراحلهم السنية وهو ما أثر على مستواهم الفني لاسيما وأن مسابقة 20 سنة لم تكن كافية لرفع المستوى الفني للاعبين للمنافسة في كأس العالم لـ الشباب بت تشيلي.
 


2- ضيق الوقت وعدم إعداد منتخب مصر لـ الشباب بشكل جيد.
 


3- خوض مباريات ودية مع فرق محلية دون مواجهة فرق عالمية خلال فترة الإعداد.
 


.4- عدم وجود ملاعب تقام عليها بطولات الناشئين .
 


5- ضعف الإمكانيات المتاحة للأندية في مراحل قطاعات الناشئين.
 


6- ضعف الإمكانيات المادية في قطاعات الناشئين بـ الأندية.
 


7- جري الاستعانة بـ ـ2 من اللاعبين مزدوجي الجنسية ولم أستطع ضم لاعبين أكثر من ذلك لعدة أسباب من ضمنها أن البعض منهم طالب بعدم تواجده بفترات الإعداد ومشاركتهم بكأس العالم، ومن الصعب على أي مدير فني ضم لاعبين في بطولة كأس العالم دون الانضمام لأي معسكر.

منتخب مصر منتخب الشباب مونديال الشباب اتحاد الكرة أسامة نبيه

