تحرك جديد من اتحاد الكرة بشأن مصير أسامة نبيه في منتخب الشباب

ودع منتخب الشباب منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى تشيلي وسط أزمات تحيط بـ شباب الفراعنة بسبب تصريحات أسامة نبيه المدير الفني عن سبب الخروج من البطولة.

وخاض منتخب الشباب تحت قيادة أسامة نبيه 15 مباراة ما بين وديه ورسمية وحقق شباب الفراعنة الفوز في 5 مواجهات فقط وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وفي مونديال الشباب خسر منتخب الشباب مباراتين وحقق فوز وحيد بشق الأنفس أمام تشيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف والهدفين من ركلة ثابته سواء ركنية أو تسديدة عمر خضر من كرة ثابتة.

وعاد منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه للقاهرة بعد الوداع المؤسف في الأدوار الأولى في بطولة كأس العالم المقامة حالي في تشيلي ودون تحقيق أي إنجاز.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبوريدة لن يجري أي تغييرات فى قادم الأيام على مستوى الجهاز الفني الخاص بـ منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه رغم الخروج المهين من كأس العالم بـ تشيلي.

أضاف: اتحاد الكرة يري أن أول إرتباط رسمي لـ منتخب الشباب سيكون بعد عام لافتا إلي أن مجلس الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبوريدة يرى أنه لا داعي لـ الإستعجال واختيار جهاز فني جديد لقيادة شباب الفراعنة.

استطرد: اتحاد الكرة لن يتخذ أي خطوة فى الوقت الراهن لإقالة جهاز منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد يحصل على راتب بـ العملة الصعبة لمدة عام بدون أي ارتباط رسمي يجري الاستعداد له.

نوه إلي أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة يرفض عودة البرازيلي روجيرو ميكالي لخلافة أسامة نبيه وقيادة منتخب الشباب وحصوله على راتب بـ الدولار دون وجود أي ارتباط رسمي في المسابقات القارية ونظيرتها الدولية.

شدد على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة تلقى طرحا بتعيين أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة والاتحاد السكندري السابق مديرا فنيا لـ منتخب الشباب حال إقالة أسامة نبيه المدير الفني الحالي لـ منتخب الشباب.