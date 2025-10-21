ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان طويل ذهبي مزين بالتطريزات اللامعة مع كاب أنيق أضفى لمسة من الفخامة.

ونسّقت ليلى علوي إطلالتها مع حقيبة صغيرة لامعة ومكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، لتتلقى العديد من الإعجابات والتعليقات من متابعيها عبر حسابها على إنستجرام الذين أشادوا بجمالها الدائم وأناقتها المعتادة.

وسبق أن بدأت ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بينهما في السابق.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد