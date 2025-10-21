قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
نجلاء سليمان   -  
تصوير كيرلس صلاح

تأثرت الفنانة يسرا لدرجة البكاء أثناء عرض فيديو عن المساعدات الإنسانية التي قدمت للفلسطينيين في بداية ندوة وحلقة نقاشية عن سينما من أجل عالم أفضل.

وتقام حالياً حلقة نقاش بعنوان "سينما من أجل عالم أفضل" بمشاركة  حسين فهمي، حمدان مسلم المزروعي، السفير حميد عبيد الزعابي، يسرا، ويدير الحوار: سارة بيسادا.

https://youtube.com/shorts/ormcckQymPI

وقال الفنان حسين فهمي إنه له باع طويل في العمل الإنساني واستقال من قبل بصفته سفيرا للنوايا الحسنة بعد حادث قصف شهير موضحا:" قدمت استقالتي ل كوفي عنان".

منصة للحوار والتواصل

يُعنى الملتقى بتمكين الأصوات الجديدة وتعزيز التعاونات بين المواهب الصاعدة والراسخة، وبين الخبراء وصنّاع القرار، من خلال جلسات نقاشية، لقاءات مهنية، ورش عمل، موائد مستديرة ومختبرات، بما يساهم في دفع السينما العربية إلى الأمام وترسيخ حضورها على الساحة العالمية.

منصة إضافية: مسرح الجزيرة

يقدّم المهرجان هذا العام مسرح الجزيرة كمساحة جديدة نابضة بالحياة في قلب مارينا الجونة، تُصمم لتعكس روح المدينة المنفتحة والملهمة. سيستضيف المسرح فعاليات وجلسات حوارية في أجواء مريحة، تجمع بين الجمهور والضيوف للتبادل والاكتشاف والاحتفاء بالسينما.

جلسات "في حوار مع"

كيت بلانشيت: النجمة العالمية الحائزة على جائزتي أوسكار وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في جلسة مع الإعلامية ريا أبي راشد حول التزامها بالسينما الإنسانية ودور السرد السينمائي في إحداث التغيير.

منة شلبي: الممثلة المصرية المكرّمة بجائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، في حوار حول مسيرتها الفنية وخياراتها المؤثرة وصوتها الملهم للأجيال الجديدة.

شريف عرفة: المخرج المصري الكبير، في لقاء يغوص في عمليته الإبداعية وإرثه الفني الذي أسهم في تشكيل ملامح السينما المصرية.


الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية

يتضمن البرنامج 12 جلسة رئيسية، أبرزها:

مسابقة سينماتك للعرض التقديمي – النسخة الخامسة.

الإنتاج المشترك للأفلام العربية: بناء إنتاجات كبرى عبر الحدود.

أعمال التوزيع السينمائي: التحديات والفرص.

صناعة السينما المصرية إلى الأمام: تحولات وتحديات.

رحلة مع المعلّم – يوسف شاهين: أثره على أجيال جديدة من المخرجين.

النقد السينمائي بعد 100 عام: بين التقاليد والتحولات.

جيل جديد من المنتجين: دراسات حالة وتجارب ملهمة.

هيئات الأفلام في العالم العربي: بوابات للنمو.

ليس روائي طويل: تحديات الوثائقيات والقصير والأنيميشن.

نجوم صاعدة: أصوات سيني جونة الناشئة.

فن وأثر الكاستنج: الأدوار العالمية وحضور المواهب العربية.

من يروي القصة؟: المونتاج والرؤية الفنية في الوثائقيات.


ورش العمل

"إيفر آفتر: تطوير مسلسل درامي" بالتعاون مع نتفليكس، بإشراف الكاتب والمنتج الحائز على جائزة إيمي ليونارد ديك.

"من المحلي إلى العالمي" حول قوة المشاهد التجريبية المسجلة، بالتعاون مع جمعية مديري الكاستنج (CSA) وميدفست مصر.

"فيلم قصير لصنّاع السينما المستقبليين" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الثقافية (EUNIC).

"تصوير الحكاية: فن بوستر الأفلام" بالتعاون مع FUJIFILM، ويقدمه المصور أحمد هيمن.


ملتقى يعكس روح الجونة

يؤكد ملتقى سيني جونة من خلال برنامجه لهذا العام على التزامه بدعم الحوار السينمائي، واكتشاف المواهب، وإتاحة فضاء لتبادل الخبرات، في إطار يعكس روح مدينة الجونة المنفتحة، ويجعل من السينما أداة للتغيير والإبداع المشترك.

يسرا حسين فهمي مهرجان الجونة السينمائى

