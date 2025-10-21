قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصفين الأول الثانوي “عام و بكالوريا ” والثاني الثانوي.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، أنه في ضوء ما جاء بالقرار الوزارى رقم (٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ بتعديل نصوص وأحكام القرار الوزاري (۱۳۸) لسنة ۲۰۲٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

  •  إعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول الثانوي ( بكالوريا - عام) والثاني الثانوى العام في ضوء الخريطة الزمنية المعتمدة على مستوى الإدارة التعليمية ورقياً طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية .
  •  يتم إعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي واحد على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة على أجزاء المقرر التي تم تدريسه خلال الشهر ، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على:

- أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% (MCQ).

- أسئلة مقالية بنسبة 15% (Short Essay Questions ) بذات نظام بوكليت الثانوية العامة.

ومن جانبها قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 في جميع محافظات الجمهورية من 26 أكتوبر 2025 حتى 30 أكتوبر 2025

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس  مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة بجميع المدارس ، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.

امتحانات شهر أكتوبر 2025 امتحانات شهر أكتوبر وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

