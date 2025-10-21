غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك

أغلق منذ قليل باب التصويت في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية التي تقام اليوم الثلاثاء بمقر نادي الزمالك، وذلك للتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025.

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية في التاسعة صباحًا، وشهدت توافد الأعضاء منذ اللحظات الأولى للتسجيل الذي استمر حتى السابعة مساءً.

ومن المنتظر أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد الانتهاء من غلق اللجان مباشرة، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية واعتمادها من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية وخططية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بعد الحصول على راحة سلبية لمدة يومين.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على التصويت في الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية للتعديلات على لائحة النظام الأساسي.

وقام الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بجانب كل من الكابتن هشام نصر، نائب رئيس النادي، ومحمد طارق ونيرة الأحمر عضوي المجلس، بتفقد سير عملية التصويت في الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية الذي أقيم اليوم بمقر النادي.

وحرص المجلس خلال جولته داخل اللجان على مصافحة أعضاء الجمعية العمومية والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم في أجواء سادها الانضباط والتنظيم، كما وفرت إدارة نادي الزمالك كافة سبل الراحة للأعضاء وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إجراءات تنظيمية مميزة.

يُذكر أن باب التصويت في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية قد فتح أمام أعضاء النادي منذ التاسعة صباحًا، ويستمر حتى السابعة مساءً، على أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور أربعة آلاف عضو على الأقل من أعضاء النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية:

- اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ٤٠٠٠ أربعة ألاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم

- يكون التصويت حضورياً ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع