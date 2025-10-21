طريقة عمل تشيز كيك زى المحلات

يعد التشيز كيك من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها فى أى وقت على مدار اليوم ويمكن تقديمها فى المناسبات والاحتفالات.

نعرض لكم طريقة عمل تشيز كيك من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

● 250 جرام فتات البسكويت

● 30 جرام زبدة مذابة

● قليل من الملح

للتشيز كيك:

● 6 بيضات

● 175 جرام كريمة خفق

● 680 جرام جبنة كريمي

● 680 جرام بطاطا مطبوخة ومهروسة ومبردة

● 310 جرام عسل

● 150 جرام سكر

● 15 جرام الفانيليا

● 1 و ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

● 1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب مبشورة

● ¼ ملعقة صغيرة ملح



طريقة عمل تشيز كيك البطاطا المشوية



ضعي بيض في العجان وامزجيه جيدا مع كريمة خفق وجبنة كريمي وعسل وسكر وفانيليا وقرفة.

أضيفي جوزة الطيب وملح وبطاطا الحصول على القوام المطلوب وضعيه في بايركس مع فتات البسكوت والزبدة وقليل من الملح.

ضعي الخليط السابق ضعي في الفرن حتى تمام الطهي ويقدم.