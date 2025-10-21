تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر تراجعًا طفيفًا بنحو 10 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية، رغم الارتفاع الكبير الذي سجله المعدن الأصفر أمس، عندما وصل سعر عيار 21 إلى مستوى 5900 جنيه للجرام، وهو أعلى مستوى له منذ أسابيع.

سعر الذهب

ويأتي هذا التراجع المحدود بعد موجة ارتفاع حادة شهدها السوق، تأثرت فيها الأسعار بارتفاع المعدن النفيس في البورصات العالمية نتيجة عدة عوامل أبرزها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي استمر 21 يومًا، وسط توقعات بانتهائه خلال الأسبوع المقبل.



ورغم تراجع السعر الطفيف اليوم، فإن الأسواق العالمية ما تزال تشهد اتجاهًا صعوديًا نسبيًا للمعدن الأصفر، وهو ما يجعل مراقبي السوق يتوقعون تقلبات سريعة خلال الأيام المقبلة.



سعر الذهب اليوم في مصر

فيما يلي آخر تحديثات أسعار الذهب في السوق المصري وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بمحلات الصاغة:

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 6731 جنيهًا للبيع و6697 جنيهًا للشراء بعد أن كان قد تجاوز 6750 جنيهًا في تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 22: بلغ 6170 جنيهًا للبيع و6139 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: وهو العيار الأكثر تداولا بين المصريين، سجل 5890 جنيهًا للبيع و5860 جنيهًا للشراء، متراجعًا 10 جنيهات كاملة عن مستويات أمس البالغة 5900 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: بلغ 5049 جنيهًا للبيع و5023 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: سجل 3927 جنيهًا للبيع و3907 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12: استقر عند 3366 جنيهًا للبيع و3349 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

أما سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فقد بلغ 47120 جنيهًا للبيع و46880 جنيهًا للشراء دون احتساب المصنعية أو الضرائب.



كما سجلت الأونصة الذهبية في السوق 209,371 جنيهًا للبيع و208,305 جنيهًا للشراء، في حين بلغت الأونصة بالدولار 4356.75 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

يجدر التنويه إلى أن سعر الذهب اليوم في مصر يختلف من تاجر لآخر حسب المصنعية التي تتراوح عادة بين 60 إلى 150 جنيهًا للجرام، وتزيد في المشغولات ذات النقوش أو التصميمات الخاصة.

كما أن الأسعار المعلنة تخص الجرام الخام دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، وهو ما يفسر التفاوت الطفيف بين المحافظات ومناطق البيع المختلفة.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

توقع عدد من خبراء سوق الذهب أن يواصل سعر الذهب اليوم تذبذبه بين الارتفاع والانخفاض، مع احتمال عودة الارتفاع مجددًا في حال استمرار التوترات الاقتصادية العالمية أو ارتفاع سعر الأوقية عالميًا.

وأشار الخبراء إلى أن عيار 21 سيظل قريبًا من مستوى 5900 جنيه خلال الأيام المقبلة، ما لم تشهد الأسواق الدولية هبوطًا مفاجئًا في الأسعار أو استقرارًا نسبيًا في قيمة الدولار عالميًا.

كما أوضحوا أن الإقبال على شراء الذهب الخام بغرض الادخار ما يزال قويًا في مصر، خاصة مع رغبة كثير من المواطنين في حماية مدخراتهم من التضخم أو تقلبات أسعار العملة.

الذهب في البورصات العالمية

أما على الصعيد العالمي، فقد حافظ الذهب على مكاسبه عند مستويات تتجاوز 4350 دولارًا للأونصة، مدعومًا بمخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي، بالإضافة إلى التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

ويرى محللون أن الذهب بات يستفيد من كونه الملاذ الآمن التقليدي وقت الأزمات، مما يدعم استقراره فوق مستويات 4300 دولار للأونصة في المدى القصير.

على الرغم من التراجع الطفيف في سعر الذهب اليوم، فإن سوق الصاغة في مصر ما زال يشهد حالة من الترقب والهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، حيث يفضل أغلب المستهلكين الانتظار لحين وضوح الاتجاه العام للأسعار.



ويؤكد تجار الذهب أن التعاملات اليومية تتركز حاليًا في شراء السبائك الصغيرة والجنيهات الذهبية بغرض الادخار، أكثر من شراء المشغولات الذهبية للاستخدام الشخصي.

سعر الذهب اليوم في مصر ما زال يتحرك في نطاق محدود بعد القفزة الكبيرة التي سجلها أمس، في ظل ترقب الأسواق لأي متغير عالمي قد يعيد إشعال موجة جديدة من الارتفاعات.



ويرى خبراء السوق أن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت في اتجاه الأسعار، خاصة إذا تواصلت الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية.