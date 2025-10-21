قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية
تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر تراجعًا طفيفًا بنحو 10 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية، رغم الارتفاع الكبير الذي سجله المعدن الأصفر أمس، عندما وصل سعر عيار 21 إلى مستوى 5900 جنيه للجرام، وهو أعلى مستوى له منذ أسابيع.

سعر الذهب 

ويأتي هذا التراجع المحدود بعد موجة ارتفاع حادة شهدها السوق، تأثرت فيها الأسعار بارتفاع المعدن النفيس في البورصات العالمية نتيجة عدة عوامل أبرزها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي استمر 21 يومًا، وسط توقعات بانتهائه خلال الأسبوع المقبل.

ورغم تراجع السعر الطفيف اليوم، فإن الأسواق العالمية ما تزال تشهد اتجاهًا صعوديًا نسبيًا للمعدن الأصفر، وهو ما يجعل مراقبي السوق يتوقعون تقلبات سريعة خلال الأيام المقبلة.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم في مصر

فيما يلي آخر تحديثات أسعار الذهب في السوق المصري وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بمحلات الصاغة:

  • سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 6731 جنيهًا للبيع و6697 جنيهًا للشراء بعد أن كان قد تجاوز 6750 جنيهًا في تعاملات أمس.
  • سعر الذهب عيار 22: بلغ 6170 جنيهًا للبيع و6139 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 21: وهو العيار الأكثر تداولا بين المصريين، سجل 5890 جنيهًا للبيع و5860 جنيهًا للشراء، متراجعًا 10 جنيهات كاملة عن مستويات أمس البالغة 5900 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 18: بلغ 5049 جنيهًا للبيع و5023 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 14: سجل 3927 جنيهًا للبيع و3907 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 12: استقر عند 3366 جنيهًا للبيع و3349 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

أما سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فقد بلغ 47120 جنيهًا للبيع و46880 جنيهًا للشراء دون احتساب المصنعية أو الضرائب.

أسعار الذهب

كما سجلت الأونصة الذهبية في السوق 209,371 جنيهًا للبيع و208,305 جنيهًا للشراء، في حين بلغت الأونصة بالدولار 4356.75 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

يجدر التنويه إلى أن سعر الذهب اليوم في مصر يختلف من تاجر لآخر حسب المصنعية التي تتراوح عادة بين 60 إلى 150 جنيهًا للجرام، وتزيد في المشغولات ذات النقوش أو التصميمات الخاصة.

كما أن الأسعار المعلنة تخص الجرام الخام دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، وهو ما يفسر التفاوت الطفيف بين المحافظات ومناطق البيع المختلفة.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

توقع عدد من خبراء سوق الذهب أن يواصل سعر الذهب اليوم تذبذبه بين الارتفاع والانخفاض، مع احتمال عودة الارتفاع مجددًا في حال استمرار التوترات الاقتصادية العالمية أو ارتفاع سعر الأوقية عالميًا.
وأشار الخبراء إلى أن عيار 21 سيظل قريبًا من مستوى 5900 جنيه خلال الأيام المقبلة، ما لم تشهد الأسواق الدولية هبوطًا مفاجئًا في الأسعار أو استقرارًا نسبيًا في قيمة الدولار عالميًا.

كما أوضحوا أن الإقبال على شراء الذهب الخام بغرض الادخار ما يزال قويًا في مصر، خاصة مع رغبة كثير من المواطنين في حماية مدخراتهم من التضخم أو تقلبات أسعار العملة.

الذهب في البورصات العالمية

أما على الصعيد العالمي، فقد حافظ الذهب على مكاسبه عند مستويات تتجاوز 4350 دولارًا للأونصة، مدعومًا بمخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي، بالإضافة إلى التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

ويرى محللون أن الذهب بات يستفيد من كونه الملاذ الآمن التقليدي وقت الأزمات، مما يدعم استقراره فوق مستويات 4300 دولار للأونصة في المدى القصير.

على الرغم من التراجع الطفيف في سعر الذهب اليوم، فإن سوق الصاغة في مصر ما زال يشهد حالة من الترقب والهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، حيث يفضل أغلب المستهلكين الانتظار لحين وضوح الاتجاه العام للأسعار.

أسعار الذهب 2025

ويؤكد تجار الذهب أن التعاملات اليومية تتركز حاليًا في شراء السبائك الصغيرة والجنيهات الذهبية بغرض الادخار، أكثر من شراء المشغولات الذهبية للاستخدام الشخصي.

سعر الذهب اليوم في مصر ما زال يتحرك في نطاق محدود بعد القفزة الكبيرة التي سجلها أمس، في ظل ترقب الأسواق لأي متغير عالمي قد يعيد إشعال موجة جديدة من الارتفاعات.

ويرى خبراء السوق أن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت في اتجاه الأسعار، خاصة إذا تواصلت الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يلتقي جماعة البرادو بمصر | صور

معبد رمسيس الثاني

الشمس لا تخطئ موعدها على وجه رمسيس الثاني.. مصر تستعد لظاهرة فريدة بمعبد أبو سمبل

مطاعم

"التاجورى" يحذر المطاعم السياحية من أخطاء بيانات العاملين ويدعو لتوخى الدقة عند إدخالها إلكترونيًا

بالصور

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

هوندا
هوندا
هوندا

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

شبك السيارة
شبك السيارة
شبك السيارة

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد