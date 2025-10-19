قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

شهدت أسعار الذهب اليوم في الصاغة ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بأسعار الأمس، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا، ليواصل المعدن الأصفر تحركه الصاعد داخل الأسواق متأثرًا بالتقلبات العالمية وتراجع الدولار الأمريكي بعد تصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن توقعات تخفيض أسعار الفائدة خلال شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.



سعر الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بمحلات المجوهرات خلال تعاملات الأحد 19 أكتوبر 2025، نتيجة تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتذبذب أداء العملة الأمريكية، وهو ما دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما تأثرت الأسعار كذلك بتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية إنهاء بعض العلاقات التجارية بين البلدين، واستهداف واردات زيت الطهي ردًا على تراجع الصين عن شراء فول الصويا الأمريكي، وهو ما رفع من جاذبية المعدن النفيس في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

وجاءت تحديثات سعر الذهب اليوم في الصاغة بمحلات المجوهرات على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 6583 جنيه للبيع و6549 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 22: 6034 جنيه للبيع و6003 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21: 5760 جنيه للبيع و5730 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18: 4937 جنيه للبيع و4911 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 14: 3840 جنيه للبيع و3820 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 12: 3291 جنيه للبيع و3274 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب: 46080 جنيه للبيع و45840 جنيه للشراء

سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية: 204750 جنيه للبيع و203683 جنيه للشراء

مقارنة بسعر الذهب أمس

وبالمقارنة مع تعاملات أمس، فقد ارتفع سعر الذهب اليوم في الصاغة بمقدار 20 جنيهًا لعيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا في الأسواق ، بعدما سجل أمس نحو 5740 جنيهًا للبيع، ليصل اليوم إلى 5760 جنيهًا، مدعومًا بالتغيرات الدولية وتراجع العملة الأمريكية.

ويعزو خبراء الذهب هذا الارتفاع إلى حالة من الإقبال على الشراء تحسبًا لمزيد من الصعود خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية، ما يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم

يرتبط سعر الذهب اليوم في الصاغة: أسعار الذهب بمحلات المجوهرات بشكل مباشر بعدة متغيرات اقتصادية عالمية أهمها حركة الدولار الأمريكي وسندات الخزانة، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي تعد أحد المحركات الرئيسية لحركة المعدن النفيس.

كما يتأثر السوق أيضًا بتغيرات العرض والطلب داخل مصر، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بجانب قرارات البنوك المركزية الكبرى.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي تظل العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسعار، حيث إن انخفاض الدولار يعزز من مكاسب الذهب باعتباره ملاذًا استثماريًا آمنًا في فترات التذبذب الاقتصادي.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

توقع المحللون أن يواصل الذهب تحركاته الصعودية المحدودة خلال الأسابيع المقبلة في ظل استمرار الضبابية حول سياسات الفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع المستثمرون خفضًا جديدًا في الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2025، ما قد يدعم استمرار الارتفاع النسبي في سعر الذهب اليوم في الصاغة.

كما يُنتظر أن تشهد الأسواق مزيدًا من التفاعل مع البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مؤشرات التضخم ونسب البطالة، التي تؤثر بدورها على توجهات الأسواق نحو الأصول الاستثمارية المختلفة.

المشغولات الذهبية الأكثر طلبًا

وأكد تجار الذهب أن الطلب على مشغولات عيار 21 لا يزال الأعلى بين المستهلكين المصريين، خاصة في المحافظات، بينما يفضل بعض المستثمرين شراء السبائك والجنيهات الذهبية للاستفادة من تقلبات الأسعار، في حين يشهد عيار 18 رواجًا بين فئات الشباب نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.