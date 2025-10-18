استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال نهاية تعاملات اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، وذلك بعد آخر انخفاض سجّلته الأعيرة المختلفة خلال الأيام الماضية. واستقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة دون أي تغييرات تُذكر، بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية عالميًا، مما ساهم في ثبات الأسعار داخل السوق المحلي.

وأكد عدد من تجار الذهب أن السوق يشهد حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، مع ترقب المتعاملين لأي تغييرات جديدة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الذهب عالميًا وسعر الدولار محليًا.

واقرأ أيضًا:

أسعار الذهب عيار 24 و22 اليوم في مصر

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال نهاية تعاملات السبت عند 6560 جنيهًا للبيع، و6502.75 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث النقاء والجودة، وغالبًا ما يقبل عليه المستثمرون لادخاره على المدى الطويل.

فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 6013.25 جنيه للبيع، و5961 جنيهًا للشراء، محافظًا على مستوياته السعرية السابقة دون أي تغيير عن تعاملات الأمس.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا

سجّل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصري، نحو 5740 جنيهًا للبيع، و5690 جنيهًا للشراء. ويُعد هذا العيار الأكثر تداولًا بين المواطنين، نظرًا لتوازنه بين الجودة والسعر، مما يجعله الخيار المفضل عند الإقبال على الشراء سواء للادخار أو للزينة.

أسعار الذهب عيار 18 و14 و12 و9 اليوم

أما سعر الذهب عيار 18 فقد استقر عند 4920 جنيهًا للبيع، و4877.25 جنيه للشراء، وهو العيار الذي يلقى رواجًا كبيرًا في المحافظات الساحلية نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالأعيرة الأعلى.

في حين بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3826.75 جنيه للبيع، و3793.25 جنيه للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3280 جنيهًا للبيع، و3251.5 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 2460 جنيهًا للبيع، و2438.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأوقية اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 45920 جنيهًا للبيع، و45520 جنيهًا للشراء، في حين سجلت أوقية الذهب نحو 4251.52 دولارًا للبيع، و4249.72 دولارًا للشراء، وفق آخر تحديثات السوق العالمية.

ويتابع المستثمرون وتجار الذهب حركة الأسعار بشكل مستمر تحسبًا لأي ارتفاعات جديدة، في ظل حالة التذبذب التي تشهدها أسواق المعادن النفيسة عالميًا.