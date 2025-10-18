قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
ضياء رشوان: نتنياهو يتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية
البنك الأهلي يتقدم بهدف نظيف على الجونة بالشوط الأول في الدوري
ضياء رشوان: اتفاق شرم الشيخ منع تهجير الفلسطينيين بأي شكل حتى الطوعي
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي والجونة بالدوري
أخبار البلد

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
عبد الفتاح تركي

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال نهاية تعاملات اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، وذلك بعد آخر انخفاض سجّلته الأعيرة المختلفة خلال الأيام الماضية. واستقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة دون أي تغييرات تُذكر، بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية عالميًا، مما ساهم في ثبات الأسعار داخل السوق المحلي.

وأكد عدد من تجار الذهب أن السوق يشهد حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، مع ترقب المتعاملين لأي تغييرات جديدة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الذهب عالميًا وسعر الدولار محليًا.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 24 و22 اليوم في مصر

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال نهاية تعاملات السبت عند 6560 جنيهًا للبيع، و6502.75 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث النقاء والجودة، وغالبًا ما يقبل عليه المستثمرون لادخاره على المدى الطويل.

فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 6013.25 جنيه للبيع، و5961 جنيهًا للشراء، محافظًا على مستوياته السعرية السابقة دون أي تغيير عن تعاملات الأمس.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا

سجّل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصري، نحو 5740 جنيهًا للبيع، و5690 جنيهًا للشراء. ويُعد هذا العيار الأكثر تداولًا بين المواطنين، نظرًا لتوازنه بين الجودة والسعر، مما يجعله الخيار المفضل عند الإقبال على الشراء سواء للادخار أو للزينة.

سعر الذهب

أسعار الذهب عيار 18 و14 و12 و9 اليوم

أما سعر الذهب عيار 18 فقد استقر عند 4920 جنيهًا للبيع، و4877.25 جنيه للشراء، وهو العيار الذي يلقى رواجًا كبيرًا في المحافظات الساحلية نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالأعيرة الأعلى.

في حين بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3826.75 جنيه للبيع، و3793.25 جنيه للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3280 جنيهًا للبيع، و3251.5 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 2460 جنيهًا للبيع، و2438.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأوقية اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 45920 جنيهًا للبيع، و45520 جنيهًا للشراء، في حين سجلت أوقية الذهب نحو 4251.52 دولارًا للبيع، و4249.72 دولارًا للشراء، وفق آخر تحديثات السوق العالمية.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

ويتابع المستثمرون وتجار الذهب حركة الأسعار بشكل مستمر تحسبًا لأي ارتفاعات جديدة، في ظل حالة التذبذب التي تشهدها أسواق المعادن النفيسة عالميًا.

