محافظات

جامعة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية للمشروع الوطني للقراءة في موسمه الخامس

جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
شمس يونس

 نظّمت جامعة الأقصر اليوم ندوة تثقيفية للمشروع الوطني للقراءة (الموسم الخامس) بقاعة كلية الطب، بمشاركة مسؤولي المشروع وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

شهدت الندوة حضور  الدكتور عبده إبراهيم مدير المشروعات التربوية، و محمد السيد، و محمد منير من الفريق اللوجستي للمشروع، حيث تناولت الندوة التعريف بالمشروع وأهدافه وآليات المشاركة فيه.

وافتتحت الدكتورة تهاني كامل، منسق المشروع بالجامعة وأستاذ مساعد بكلية الألسن، أعمال الندوة بعرض رؤية الجامعة في دعم الأنشطة المعرفية. كما ألقى الأستاذ الدكتور محمود النوبي  عميد كلية الألسن كلمة أكد فيها دور المشروع في تنمية الوعي القرائي لدى الطلاب.

وقدمت الدكتورة صابرين عبدالجليل كلمة أشادت فيها بالشراكة بين الجامعة والقائمين على المشروع، مؤكدة أن تعزيز الثقافة والقراءة بين الشباب يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الجامعة لدعم بناء الإنسان.

كما قدم  الدكتور عبده إبراهيم عرضًا متكاملًا حول مراحل المشروع وفئاته وآليات التسجيل، تخلله عرض مرئي يوضح خطوات المشاركة، إضافة إلى تنفيذ مسابقة للطلاب وتوزيع جوائز على الفائزين.

وشهدت الندوة حضور عدد من قيادات الجامعة، بينهم: الدكتور محمد شحات عميد كلية الطب، والدكتور مايكل ذكي عميد كلية السياحة والفنادق والأستاذ الدكتور محمد عطيتو وكيل كلية الطب، و الدكتور قرشي سعدي أحمد وكيل كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتور المهندس صلاح شعبان منسق المشروع بكلية الفنون الجميلة، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف الكليات.

وقدمت الندوة الطالبة حبيبة أحمد رضوان من كلية الألسن، وسط تفاعل واضح من الحضور، ليؤكد اللقاء اهتمام الجامعة بتطوير المهارات الثقافية والمعرفية لدى طلابها.

الاقصر اخبار الاقصر جامعة الاقصر

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

