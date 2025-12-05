قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بيطري الأقصر: ضبط 181كيلو منتجات لحوم فاسدة بالمطاعم والأسواق

بيطري الأقصر يشن حملات لمراقبة جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين لضبط الأسواق ويتابع المنشآت السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية
بيطري الأقصر يشن حملات لمراقبة جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين لضبط الأسواق ويتابع المنشآت السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية
شمس يونس

 شنت مديرية الطب البيطرى بالأقصر حملة تفتيشية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات استهدفت عدداً من المطاعم بمدينة الأقصر.

وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر لضبط الأسواق ومراقبة جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وقاد لجنة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ، الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، وذلك ضمن الخطة الدورية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 181 كيلو جرام من اللحوم والمنتجات الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، شملت24 كجم كبده و138 كجم عجينة كفتة، و19 كجم لحوم.

وتبيّن أن المضبوطات مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية ، وتم تحرير محضر للعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، مع التحفظ على المضبوطات داخل ثلاجة مخصصة لحين صدور قرار النيابة.

وأكد مدير المديرية أن الحملات مستمرة ومفاجئة وتستهدف جميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام محلات الجزارة والمطاعم والمجمدات بالاشتراطات الصحية والبيطرية، ضمن خطة شاملة لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة للمستهلكين.

وفي سياق متصل، وضمن جهود تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت السياحية، تم المرور على 12 منشأة سياحية ثابتة وعائمة خلال الأسبوعين الماضيين، بالتنسيق مع العميد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، ومسؤولي البيئة ومكتب وزارة السياحة.

وشملت أعمال المرور التفتيش على مدى الالتزام بالإجراءات الصحية وفحص الأطعمة ذات الأصل الحيواني والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على الصحة العامة وتقديم منتج عالي الجودة للسائحين ونزلاء مدينة الأقصر ذات الطابع السياحي العالمي.

من جانبه، وجه محافظ الأقصر بضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشديد الإجراءات على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، مع تطبيق القانون بحزم على كل من يعبث بصحة المواطنين أو يتلاعب في تداول المنتجات الغذائية.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر الطب البيطرى

