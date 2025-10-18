قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وسط ضغوط من صعود الدولار وتحركات سياسية واقتصادية عالمية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، 5740 جنيهًا للبيع و5710 جنيهات للشراء، مقابل 5850 جنيهًا في تعاملات الجمعة، ليفقد نحو 110 جنيهات دفعة واحدة، بحسب البيانات المحدثة من منصة "آي صاغة" المتخصصة في أسعار الذهب والمجوهرات.

أسعارالذهب الآن في مصر 

وتراجعت أسعار باقي الأعيرة أيضًا بشكل ملحوظ، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء
عيار 246560 جنيه6526 جنيه
عيار 226013 جنيه5982 جنيه
عيار 215740 جنيه5710 جنيه
عيار 184920 جنيه4894 جنيه
عيار 143827 جنيه3807 جنيه
عيار 123280 جنيه3263 جنيه
الأونصة204,039 جنيه202,973 جنيه
الجنيه الذهب45920 جنيه45680 جنيه

وكان أبرز ما لفت الانتباه في حركة السوق اليوم هو تراجع الجنيه الذهب بقيمة بلغت نحو 880 جنيهًا، مقارنة بسعره أمس الجمعة، والذي سجل حينها حوالي 46800 جنيه، في ظل استمرار تغيرات الأسعار على المستويين المحلي والعالمي.

الذهب العالمي يهبط بعد تسجيل مستوى تاريخي

يأتي التراجع في السوق المحلي بالتزامن مع انخفاض واضح في أسعار الذهب عالميًا، حيث فقد المعدن الأصفر نحو 2.6% من قيمته في المعاملات الفورية ليُسجل 4211.48 دولارًا للأونصة، بعدما لامس خلال جلسة الجمعة مستوى قياسي غير مسبوق عند 4378.69 دولارًا.

عيار 21 يخسر 400 جنيه| انهيار أسعار الذهب اليوم لهذه الأسباب

وتراجعت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.89%، لتُسجل 4266.40 دولارًا عند التسوية، في ظل عمليات بيع واسعة من المستثمرين لجني الأرباح، مدفوعة بارتفاع مؤشر الدولار.

ويُعزى هذا التراجع العالمي إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي قال فيها إن الرسوم الجمركية البالغة 100% التي قررت واشنطن فرضها على الصين "لن تكون مستدامة"، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف التجارية وقلّل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

توقعات مستقبلية.. الذهب إلى 5000 دولار؟

ورغم التراجعات الأخيرة، لا تزال التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب تتجه نحو الصعود، حيث رفع بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) توقعاته لمتوسط سعر الذهب في عام 2025 بمقدار 100 دولار، ليصل إلى 3455 دولارًا للأونصة، كما توقع البنك أن تصل الأسعار إلى 5000 دولار بحلول عام 2026، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع وتيرة مشتريات البنوك المركزية، واستمرار تراجع الاعتماد على الدولار في المعاملات الدولية.

ومنذ بداية عام 2025، حقق الذهب مكاسب تجاوزت 64%، مدعومة بالتوترات في الشرق الأوسط، والضبابية السياسية في أوروبا، إلى جانب تكهنات قوية بخفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى حول العالم، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ومحليًا، يترقب تجار الذهب والمستثمرون مسار الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار العالمي.

