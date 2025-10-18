900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وسط ضغوط من صعود الدولار وتحركات سياسية واقتصادية عالمية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، 5740 جنيهًا للبيع و5710 جنيهات للشراء، مقابل 5850 جنيهًا في تعاملات الجمعة، ليفقد نحو 110 جنيهات دفعة واحدة، بحسب البيانات المحدثة من منصة "آي صاغة" المتخصصة في أسعار الذهب والمجوهرات.



أسعارالذهب الآن في مصر

وتراجعت أسعار باقي الأعيرة أيضًا بشكل ملحوظ، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6560 جنيه 6526 جنيه عيار 22 6013 جنيه 5982 جنيه عيار 21 5740 جنيه 5710 جنيه عيار 18 4920 جنيه 4894 جنيه عيار 14 3827 جنيه 3807 جنيه عيار 12 3280 جنيه 3263 جنيه الأونصة 204,039 جنيه 202,973 جنيه الجنيه الذهب 45920 جنيه 45680 جنيه

وكان أبرز ما لفت الانتباه في حركة السوق اليوم هو تراجع الجنيه الذهب بقيمة بلغت نحو 880 جنيهًا، مقارنة بسعره أمس الجمعة، والذي سجل حينها حوالي 46800 جنيه، في ظل استمرار تغيرات الأسعار على المستويين المحلي والعالمي.

الذهب العالمي يهبط بعد تسجيل مستوى تاريخي

يأتي التراجع في السوق المحلي بالتزامن مع انخفاض واضح في أسعار الذهب عالميًا، حيث فقد المعدن الأصفر نحو 2.6% من قيمته في المعاملات الفورية ليُسجل 4211.48 دولارًا للأونصة، بعدما لامس خلال جلسة الجمعة مستوى قياسي غير مسبوق عند 4378.69 دولارًا.



وتراجعت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.89%، لتُسجل 4266.40 دولارًا عند التسوية، في ظل عمليات بيع واسعة من المستثمرين لجني الأرباح، مدفوعة بارتفاع مؤشر الدولار.

ويُعزى هذا التراجع العالمي إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي قال فيها إن الرسوم الجمركية البالغة 100% التي قررت واشنطن فرضها على الصين "لن تكون مستدامة"، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف التجارية وقلّل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

توقعات مستقبلية.. الذهب إلى 5000 دولار؟

ورغم التراجعات الأخيرة، لا تزال التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب تتجه نحو الصعود، حيث رفع بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) توقعاته لمتوسط سعر الذهب في عام 2025 بمقدار 100 دولار، ليصل إلى 3455 دولارًا للأونصة، كما توقع البنك أن تصل الأسعار إلى 5000 دولار بحلول عام 2026، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع وتيرة مشتريات البنوك المركزية، واستمرار تراجع الاعتماد على الدولار في المعاملات الدولية.

ومنذ بداية عام 2025، حقق الذهب مكاسب تجاوزت 64%، مدعومة بالتوترات في الشرق الأوسط، والضبابية السياسية في أوروبا، إلى جانب تكهنات قوية بخفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى حول العالم، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ومحليًا، يترقب تجار الذهب والمستثمرون مسار الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار العالمي.