من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
كان بيصطاد حمام .. مصرع طفل سقط من الدور الـ 12 بمدينة أسيوط
الأمم المتحدة: مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة تزداد وإزالتها تحتاج وقتا طويلا
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، وذلك دون احتساب المصنعية، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم 

عيار 24: سجل 6549 جنيهًا للبيع و6514 جنيهًا للشراء.

عيار 22: بلغ 6003 جنيهات للبيع و5971 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: سجل 5730 جنيهًا للبيع و5700 جنيه للشراء.

عيار 18: بلغ 4911 جنيهًا للبيع و4886 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل 3820 جنيهًا للبيع و3800 جنيه للشراء.

عيار 12: بلغ 3274 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 45,840 جنيهًا للبيع و45,600 جنيه للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلي 203,683 جنيهًا للبيع و202,617 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4228.66 دولارًا.

وتختلف الأسعار نسبيًا من محل صاغة لآخر بحسب المصنعية ومصاريف التشغيل.

