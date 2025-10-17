رئيس شعبة الذهب: أسواق العالم تشهد أعنف موجات شراء.. وقفزة 118 دولارا في 24 ساعة

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسيا جديدا عند 4380 دولارًا بزيادة 118 دولارًا خلال 24 ساعة فقط، لتتجاوز مكاسب المعدن الأصفر 63% منذ بداية 2025، في صعود وصفه بأنه "الأقوى على الإطلاق دون أي مؤشرات على تراجع قريب".

وقال واصف في تصريحات صحفية، إن أسعار الذهب العالمية واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

وأشار واصف إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يمثل "وقودًا إضافيًا" لصعود الذهب، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، ورد بكين بتهديدات مماثلة. وقال إن هذه التطورات تدفع المستثمرين للتحوط من المخاطر عبر الذهب كملاذ آمن، وهو ما يفسر هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار العالمية.

وأضاف أن الذهب قد يواصل الارتفاع ليقترب من مستوى 4900 دولار للأونصة في المدى المتوسط وفق جولد مان ساكس، خاصة إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجه الحذر تجاه خفض الفائدة، مؤكدًا أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي مؤخرًا، وعلى رأسهم جيروم باول وكريستوفر والر، عززت توقعات المستثمرين بمزيد من الخفض، ما يدعم اتجاه الصعود.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أوضح واصف أن أسعار الذهب في مصر واصلت تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 5840 جنيهًا للجرام خلال تعاملات الجمعة، مقابل 5820 جنيهًا أمس، بعد أن اخترق حاجز 5800 جنيه للمرة الأولى في تاريخه.

وقال إن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بصعود الأونصة عالميًا، بينما ظل تأثير سعر صرف الدولار محدودًا نسبيًا في ظل المناخ المشحون بالصعود في الأونصة.

وأكد أن السوق المحلية تشهد حالة من الهدوء في المبيعات رغم الارتفاعات المتتالية، مشيرًا إلى أن المتعاملين يترقبون اتجاه الأونصة العالمية، خاصة في ظل غياب مؤشرات على أي عمليات تصحيح هبوطي.

وشدد على أن الاتجاه العام مازال صاعدًا سواء عالميًا أو محليًا، مع توقعات باستمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال إن العام 2025 "يسجل حتى الآن أداءً تاريخيًا للذهب، قد يعيد رسم خريطة الاستثمارات العالمية في الأصول الآمنة خلال السنوات المقبلة".