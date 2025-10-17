قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
المشاط: يجب بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يقوم على الشراكات المبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس شعبة الذهب: أسواق العالم تشهد أعنف موجات شراء.. وقفزة 118 دولارا في 24 ساعة

أسعار الذهب
أسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسيا جديدا عند 4380 دولارًا بزيادة 118 دولارًا خلال 24 ساعة فقط، لتتجاوز مكاسب المعدن الأصفر 63% منذ بداية 2025، في صعود وصفه بأنه "الأقوى على الإطلاق دون أي مؤشرات على تراجع قريب".

وقال واصف في تصريحات صحفية، إن أسعار الذهب العالمية واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

وأشار واصف إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يمثل "وقودًا إضافيًا" لصعود الذهب، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، ورد بكين بتهديدات مماثلة. وقال إن هذه التطورات تدفع المستثمرين للتحوط من المخاطر عبر الذهب كملاذ آمن، وهو ما يفسر هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار العالمية.

وأضاف أن الذهب قد يواصل الارتفاع ليقترب من مستوى 4900 دولار للأونصة في المدى المتوسط وفق جولد مان ساكس، خاصة إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجه الحذر تجاه خفض الفائدة، مؤكدًا أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي مؤخرًا، وعلى رأسهم جيروم باول وكريستوفر والر، عززت توقعات المستثمرين بمزيد من الخفض، ما يدعم اتجاه الصعود.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أوضح واصف أن أسعار الذهب في مصر واصلت تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 5840 جنيهًا للجرام خلال تعاملات الجمعة، مقابل 5820 جنيهًا أمس، بعد أن اخترق حاجز 5800 جنيه للمرة الأولى في تاريخه.

وقال إن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بصعود الأونصة عالميًا، بينما ظل تأثير سعر صرف الدولار محدودًا نسبيًا في ظل المناخ المشحون بالصعود في الأونصة.

وأكد أن السوق المحلية تشهد حالة من الهدوء في المبيعات رغم الارتفاعات المتتالية، مشيرًا إلى أن المتعاملين يترقبون اتجاه الأونصة العالمية، خاصة في ظل غياب مؤشرات على أي عمليات تصحيح هبوطي.

وشدد على أن الاتجاه العام مازال صاعدًا سواء عالميًا أو محليًا، مع توقعات باستمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال إن العام 2025 "يسجل حتى الآن أداءً تاريخيًا للذهب، قد يعيد رسم خريطة الاستثمارات العالمية في الأصول الآمنة خلال السنوات المقبلة".

إيهاب واصف شعبة الذهب أسعار الذهب العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

معرض يوسف شاهين في الجونة

قطار مئوية يوسف شاهين ينطلق من مهرجان الجونة.. تفاصيل

جومانا مراد

جومانا مراد تشارك مع مريم نعوم وسعد هنداوي في مسلسل تلفزيوني| خاص

علا رشدي وأحمد داوود

علا رشدي تخطف الأنظار برفقة زوجها أحمد داوود بمهرجان الجونة

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد