قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير
براتب 35 ألف جنية.. وظائف خالية بدولة الامارات قدم الآن
بمشاركة 15 دار نشر و30 لوحة فنية.. كواليس افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. مفاجأة بالفعاليات والعالم يحتفل في نفس التوقيت..تفاصيل
تشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف بالإسماعيلية بعد تحريك أسعار البنزين
نقل الخبرة الفرنسية في التعليم الفندقي والسياحي إلى الجامعات المصرية.. تفاصيل
مقتـ.ل أسرى إسرائيليين في غارات الاحتلال على غزة
زيادة 13%.. تعرف على أسعار التعريفة الجديدة لركوب السيارات في الجيزة
الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية.. وتثبيت الأسعار لمدة عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد زيادة البنزين.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-10-2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025 في الأسواق المحلية، حيث سجلت محلات الصاغة في مصر متوسط أسعار الذهب بدون إضافة المصنعية، وسط متابعة من المواطنين لحركة الأسعار بعد تقلبات السوق العالمية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6686 جنيهًا للبيع، و6663 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 6129 جنيهًا للبيع، و6108 جنيهًا للشراء. أما العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد بلغ سعره 5850 جنيهًا للبيع، و5830 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5014 جنيهًا للبيع، و4997 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3900 جنيه للبيع، و3887 جنيهًا للشراء. أما عيار 12 فقد سجل 3343 جنيهًا للبيع، و3331 جنيهًا للشراء.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246686 جنيه6663 جنيه 
عيار 226129 جنيه6108 جنيه 
عيار 215850 جنيه5830 جنيه 
عيار 185014 جنيه4997 جنيه 
عيار 143900 جنيه3887 جنيه 
عيار 123343 جنيه3331 جنيه 
الاونصة207949 جنيه207238 جنيه 
الجنيه الذهب46800 جنيه46640 جنيه 
الأونصة بالدولار4358.66 دولار

وعلى مستوى الأوزان الأكبر، بلغ سعر الأونصة الذهبية نحو 207949 جنيهًا للبيع، و207238 جنيهًا للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 46800 جنيهًا للبيع، و46640 جنيهًا للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 4358.66 دولارًا.

أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :

بنزين 95 

21 جنيها / لتر، بدلاً من 19 جنيها / لتر

بنزين 92 

19.25 جنيه / لتر، بدلاً من 17.25 جنيه / لتر

بنزين 80

17.75 جنيه / لتر، بدلاً من 15.75 جنيه / لتر

السولار

 17.5 جنيه / لتر، بدلاً من 15.5 جنيه / لتر

غاز تموين السيارات

 10 جنيهات / م3 بدلاً من 7 جنيهات / م3

وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع. 

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار الذهب بدون إضافة المصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك

نجم الزمالك السابق: جماهير الأبيض تحرك الحجر.. وهذه أسباب النتائج الأخيرة

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد