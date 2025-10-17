بعد زيادة البنزين.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-10-2025

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025 في الأسواق المحلية، حيث سجلت محلات الصاغة في مصر متوسط أسعار الذهب بدون إضافة المصنعية، وسط متابعة من المواطنين لحركة الأسعار بعد تقلبات السوق العالمية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6686 جنيهًا للبيع، و6663 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 6129 جنيهًا للبيع، و6108 جنيهًا للشراء. أما العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد بلغ سعره 5850 جنيهًا للبيع، و5830 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5014 جنيهًا للبيع، و4997 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3900 جنيه للبيع، و3887 جنيهًا للشراء. أما عيار 12 فقد سجل 3343 جنيهًا للبيع، و3331 جنيهًا للشراء.

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6686 جنيه 6663 جنيه عيار 22 6129 جنيه 6108 جنيه عيار 21 5850 جنيه 5830 جنيه عيار 18 5014 جنيه 4997 جنيه عيار 14 3900 جنيه 3887 جنيه عيار 12 3343 جنيه 3331 جنيه الاونصة 207949 جنيه 207238 جنيه الجنيه الذهب 46800 جنيه 46640 جنيه الأونصة بالدولار 4358.66 دولار

وعلى مستوى الأوزان الأكبر، بلغ سعر الأونصة الذهبية نحو 207949 جنيهًا للبيع، و207238 جنيهًا للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 46800 جنيهًا للبيع، و46640 جنيهًا للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 4358.66 دولارًا.

أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :

بنزين 95

21 جنيها / لتر، بدلاً من 19 جنيها / لتر

بنزين 92

19.25 جنيه / لتر، بدلاً من 17.25 جنيه / لتر

بنزين 80

17.75 جنيه / لتر، بدلاً من 15.75 جنيه / لتر

السولار

17.5 جنيه / لتر، بدلاً من 15.5 جنيه / لتر

غاز تموين السيارات

10 جنيهات / م3 بدلاً من 7 جنيهات / م3

وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.