حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فلاورز البنيني
دعم القوى البشرية بمستشفى دار الولادة بالإسكندرية .. تفاصيل
الصليب الأحمر يتحرك لتسلُّم جثة رهينة إسرائيلية من حماس
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الدولار في مصر مع بدء تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 18-10-2025 على مستوى السوق الرسمية.

الدولار يستقر

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي منذ آخر تداول سجله يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار يهوى

وشهد سعر الدولار تحركات على مدار الأسبوع الجاري، تعرض خلالها للتهاوي للأسبوع الثاني على التوالي.

الدولار يهوى

فقد الدولار أكثر من 18 قرشا على الأقل من قيمه على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الجنيه يرتفع

وصعد مؤشر الجنيه المصري أمام الدولار خلال التداولات التي أجريت على مدار الأسبو ع الجاري وحتى انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس.

تحركات الدولار في السوق

وصل معدل سعر الدولار لدرجات مستقرة بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك بقرار من البنك المركزي المصري اعتبارا من أمس الجمعة وحتي مساء  اليوم السبت.

سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

الدولار والبنزين

رغم اعلان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، صباح اليوم تحرك أسعار المحروقات في مصر مقدار 10.5%، لتصل معدلات زيادة البنزين والمواد البترولية مقدار 2 جنيه بمختلف أنواع منتجات البترول؛ إلا أن سعر الدولار في لايزال مستقرا لم يتحرك.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا بعد اغلاق تداولات أمس الخميس، بعد تراجع بلغ 18 قرشا على الأقل في قيمته منذ مطلع الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وجاء آخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

أقل سعر دولار

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، فيصل الاسلامي، ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار 

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في بنكي نكست و القاهرة.

ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، سايب".

منصة هوية

كشف البنك المركزي المصري عن اتخاذ خطوات جديدة لتيسير نشر ثقافة الشمول المالي وجذب المزيد من العملاء للجهاز المصرفي بالإضافة لتحديد الشخصيات الطبيعية والإعتبارية المتعاملة مع البنوك مواكبة للتطورات التكنولوجية وتفعيل الخدمات الرقمية.

خطوات البنك المركزي المصري المتسارعة تواكب التطورات التكنولوجية والرقمنة والتي تأتي بصورة استبقاية لمواجهة اجراءات الاحتيال والتزوير وانتحال الصفات للقيام بجرائم مصرفية.

منصة هوية

قال البنك المركزي المصري إنه بصدد تدشين منصة وطنية رقمية تحت اسم " هوية" بإعتبارها مشروعا وطنيا يساعد المواطنين في إثبات هوياتهم وشخصياتهم الرقمية عبر شبكات الإنترنت " العالم الإفتراضي" بغرض القيام بالمعاملات البنكية والحكومية.

لماذا هوية

جاءت التحركات في اصدار واطلاق تلك المنصة ضمن اجراءات الدولة المصرية تنفيذا لاستراتيجيية مصر 2030 نحو تعزيز الشمول المالي وتفعيل الخدمات البنكية الرقمية الموثقة والمؤمنة وهو ما يعني تحول الدولة رسميا لمجتمع رقمي لا نقدي يعتمد بصورة أساسية على الخدمات الرقمية ويعزز من تسريع وتيرة الانتقال للاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية رقميًا.

مزايا هوية

تساعد المنصة الجديدة في إثبات شخصية المتعاملين مع البنوك والجهات الحكومية سواء عبر شبكات الإنترنت أو الهاتف المحمول وبالتالي تساعد في تقديم كافة الخدمات للمستفيد لحظيا ومن مكانه دون التقيد بالذهاب للفرع البنكي أو الجهة الحكومية ودون تقديم مستندات ورقية.

توفر المنصة الجديدة المزمع اطلاقها الوقت والجهد للعميل

وتتميز المنصة بأنها مؤمنة ضد الاختراق أو انتحال الصفة ومشفرة ضد أي محاولات لتسريب البيانات .

