البنك الأهلي يعلن افتتاح فرع جديد في السعودية

افتتح البنك الأهلي المصري التابع للحكومة صباح اليوم أول فروعه بالعاصمة السعودية الرياض بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما" من مزاولة نشاطه وتقديم خدمات المصرفية بالمملكة العربية السعودية.

كشف محمد الإتربي، رئيس البنك واتحاد بنوك مصر؛ عن أن افتتاح فرع البنك بالمملكة العربية السعودية يأتي ضمن مخططاته التوسعية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن السلطات السعودية، قدمت كافة التسهيلات في مختلف المراحل الخاصة بتأسيس الفرع وصولاً الى مرحلة الحصول على التراخيص اللازمة للافتتاح.

معلومات عن الفرع الجديد

كشف "الإتربي" عن استخدام الفرع الجديد لأحدث التقنيات في العمل المصرفي في البنك الأهلي المصري بالرياض و اختيار أفضل الكوادر البشرية في سوق العمل.

أوضح أنه تم تدريب تلك الكوادر لضمان أعلى معدلات الجودة في الخدمة التي سيقدمها البنك، إضافة الى الحفاظ على الهوية المؤسسية المتميزة للبنك في كافة تصميمات الفرع وتأثيثه.

ولفت إلى أن حرص البنك على التواجد الفعلي في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح فرع له، يهدف الى خدمة الشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية للتعاون في مختلف المجالات مؤكدا ان الفرع يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء من خلال خدمات مصرفية مقدمة للشركات.

إضافة الى عمليات تمويل التجارة بمختلف أنواعها، حيث يطمح البنك من خلال هذا الفرع إلى دعم الشركات والمستثمرين لتحقيق أهدافهم المصرفية.